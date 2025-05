A- A+

Futebol Em alta, Raphinha renova contrato com o Barcelona Atacante assinou até 2028 com o clube catalão, pelo qual conquistou três títulos nesta temporada

O atacante Raphinha selou o bom momento que vive com a camisa do Barcelona nesta quinta-feira (22). O clube anunciou que renovou o contrato do brasileiro até junho de 2028.

Na prática, o atacante prolongou o vínculo por mais um ano. O acordo anterior ia até junho de 2027.

Veja o comunicado oficial do Barcelona:

Raphinha, de 28 anos, chegou ao Barcelona em 2022, comprado junto ao Leeds por 58 milhões de euros (368 milhões de reais, na cotação atual). O início no clube foi de altos e baixos, mas o brasileiro ganhou espaço com o técnico Hansi Flick e se tornou peça essencial do time comandado pelo alemão.

Cotado à Bola de Ouro, o brasileiro marcou 34 gols e deu 23 assistências em 56 jogos com a camisa do clube nesta temporada. Ajudou o Barça a conquistar La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. O clube também foi semifinalista da Champions League.

