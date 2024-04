Raphinha brilha, Barcelona vence o PSG e abre vantagem nas quartas da Liga dos Campeões

A- A+

Em um jogo que contou com a estrela do brasileiro Raphinha, o Barcelona conseguiu uma importante vitória sobre o Paris Saint-Germain por 3x2, nesta quarta-feira (10), em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e abriu vantagem na briga por uma vaga às semifinais do torneio.



Os dois times voltam a se encontrar pela fase de quartas de final na semana que vem. Na próxima terça-feira (16), o Barcelona vai contar com o apoio de sua torcida, para tentar se classificar e se garante com um empate.



Cercado por reviravoltas, o duelo brindou o público que esteve no Parque dos Príncipes, em Paris. O confronto apresentou um PSG bastante ousado no primeiro tempo, com Dembelé e Nuno Mendez aberto pelos lados e Mbappé centralizando as ações.



A estratégia fez o time da casa criar boas chances no início da partida. Com menos de dez minutos, o goleiro Ter Stegen foi obrigado a trabalhar em finalizações de Lee Kang-Inn e Asensio.



O Barcelona só deu o ar da graça a partir dos 19 minutos. E em dois lances seguidos, o time catalão mostrou que também estava a fim de jogo. Primeiro, Raphinha quase marcou após tabelar com Lewandowski e chutar cruzado. Na sequência, foi a vez de o centroavante polonês desviar de cabeça e Nuno Mendez salvar em cima da linha.



Destaque da partida, o brasileiro acabou sendo premiado. Após boa jogada de Yamine Lamal, Donnarumma saiu mal para cortar o cruzamento. Raphinha ficou com a sobra e estufou a rede: 1x0 aos 36 minutos, mantendo a vantagem até o final do primeiro tempo.



Na volta para o intervalo, dois gols em cinco minutos da equipe francesa incendiaram o embate. Focado e preciso, o PSG empatou logo aos dois minutos. Em boa jogada pela esquerda, Dembelé acertou um belo chute para deixar tudo igual.



A torcida resolveu jogar junto e o apoio das arquibancadas foi suficiente para embalar o time na virada relâmpago. Fabián Ruiz descolou um belo passe para Vitinha. Ele invadiu a área em condições de marcar e chutou cruzado para fazer 2x1.



A partida ganhou em intensidade. O Barcelona também se lançou ao ataque e as duas equipes passaram a ter espaços para buscar o gol. E numa jornada inspirada, Raphinha voltou a movimentar o marcador



O atacante recebeu um belo passe de Pedri, surgiu na área e, com um belo chute de esquerda, venceu o goleiro Donnarumma estabelecendo o 2x2 no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, aos 17 minutos.



Mas o Barcelona queria mais. E numa cobrança de escanteio de Gündogan, surgiu a virada. Christensen subiu mais do que a zaga e, em sua primeira participação na partida, cabeceou com estilo para fazer 3x2 e garantir a vitória de virada fora de casa

