FUTEBOL INTERNACIONAL Raphinha diz que camisa do Barça com nome de jogador do Bilbao foi 'falta de respeito' Raphinha foi alvo de diversas críticas da torcida e da imprensa espanhola na temporada passada em razão do desempenho abaixo do esperado

Em boa fase no Barcelona, Raphinha respondeu às críticas de um influenciador digital sobre o seu desempenho no time catalão, nesta terça-feira. O atacante afirmou que um vídeo publicado em agosto, que trazia o nome de Nico Williams na camisa que o brasileiro costuma vestir no Barça, foi uma "falta de respeito".

"Já comentei no Instagram sobre a piada de mau gosto sobre a camisa do Nico e a minha. As pessoas deveriam respeitar os jogadores do clube. Ele coloca o nome e o número que quiser na camisa, mas isso não influenciou no meu início. Mas estou motivado, tenho dois anos de contrato", afirmou o brasileiro.

Raphinha foi alvo de diversas críticas da torcida e da imprensa espanhola na temporada passada em razão do desempenho abaixo do esperado. Quando abriu a janela de transferências, muitos torcedores pediram a contratação Nico Williams, destaque do Athletic Bilbao e da seleção espanhola.

Em agosto, o influenciador espanhol David Suarez foi além e publicou vídeo e foto com a camisa do clube, com o nome de Nico nas costas, justamente com o número 11, usado por Raphinha no time catalão.

A situação mudou nesta temporada, sob o comando do técnico Hansi Flick, contratado justamente na última janela. Raphinha se consolidou como titular da equipe, se destacando ainda nas partidas da seleção brasileira.

Nesta quarta, o atacante alcançará a marca de 100 jogos pelo time espanhol, ao enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. "No começo, sabia que teria que me adaptar a outras posições e a uma outra forma diferente de jogar, mas dou o meu melhor. Se trabalhava 100%, agora dou 200%", declarou.

O desempenho lhe rendeu até a liderança da equipe. Nesta temporada, ele se tornou um dos quatro capitães do Barça. "É um grande orgulho usar a braçadeira, não apenas em campo, mas fora dele e no vestiário. Ouvir a todos, ajudar a todos o máximo que posso. Estou sempre pronto para meus companheiros de equipe e é uma coisa feliz e emocionante ser capitão", comemorou.

