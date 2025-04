A- A+

FUTEBOL Raphinha confirma proposta do Al Hilal e admite que poderia ter saído: 'São números bem altos' Os valores oferecidos pelo clube saudita seriam de aproximadamente US$ 200 milhões em salários

Vivendo o auge de sua carreira, o meia-atacante Raphinha recebeu recentemente uma proposta bilionária para deixar o Barcelona e se transferir para o futebol saudita. Os valores oferecidos pelo Al Hilal seriam de aproximadamente US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) em salários. O clube propõe um vínculo de quatro anos, US$ 50 milhões (R$ 286 milhões) por temporada, segundo informação do periódico espanhol Sport.

Forte candidato a melhor do mundo na atual temporada e brigando por diversos títulos, entre eles a Liga dos Campeões, Raphinha admitiu que a oferta possui números altos e revelou que poderia ter deixado o clube se tivesse acontecido na temporada passada.



"Não esperava. Me pegou de surpresa. São números bem altos. Se essa proposta tivesse chego para mim no ano passado, acho eu tinha ido, porque mentalmente eu estava um pouco para baixo e aquilo resolveria a minha vida, da minha esposa, da minha família. É um valor que resolveria a nossa vida, e a pessoa que fala que não iria é mentiroso, porque é impossível ver valores dessa grandeza e não passar pela sua cabeça que isso vai mudar a tua vida", disse à TNT Sports Brasil.

Apesar do protagonismo, Raphinha precisou superar uma série de desconfianças para ascender. A chegada do técnico Hansi Flick fez com que o futebol do gaúcho evoluísse. Ele saiu de 10 gols e 11 assistências, em 37 jogos com Xavi Hernández, para 30 bolas na rede e 23 passes para os companheiros marcarem, em 49 partidas. Essa é a temporada mais artilheira da vida do atleta, superando os 18 gols enquanto defendia o Vitória de Guimarães em 2017/18.

Na Liga dos Campeões, Raphinha superou Neymar, Kaká, Rivaldo, Roberto Firmino e Jardel como o brasileiro com o maior número de gols em uma única edição da competição. Ele é o atual vice-artilheiro com 12 gols, atrás de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, com 13. O Barcelona encara a Inter de Milão na semifinal.

Raphinha e o Barcelona entram em campo neste sábado pela final da Copa do Rei contra o Real Madrid, às 17h (horário de Brasília) no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. O duelo será disputado em jogo único, quem vencer será o campeão.



Veja também