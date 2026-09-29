A- A+

FUTEBOL Raphinha deixa jogo da seleção sentindo a coxa e pode ser mais uma "vítima" da Data Fifa Camisa 10 foi o capitão do Brasil na partida e autor do segundo gol

Autor do segundo gol da seleção brasileira na partida realizada na manhã desta sexta-feira, contra a Austrália, o atacante Raphinha se tornou mais um problema para o técnico Carlo Ancelotti. O jogador do Barcelona sentiu um desconforto na coxa direita e não voltou para o segundo tempo.





Ele agora vai ser examinado pelo departamento médico da seleção a fim de avaliar o grau da contusão. Assim, o craque do time catalão passa a ser dúvida para o terceiro e último compromisso do Brasil nesta Data Fifa. No próximo sábado, 3 de outubro, o time verde amarelo enfrenta a Índia.



O amistoso internacional vai ser realizado no estádio Sal Lake, em Calcutá, e marca o primeiro encontro entre as duas seleções na história, encerrando este giro internacional do Brasil desde o fim da Copa do Mundo.



Um dos pilares do time brasileiro, que inicia um novo ciclo sob o comando do treinador italiano visando o Mundial de 2030, Raphinha deu lugar ao atacante Endrick no confronto desta sexta-feira contra os australianos.

Raphinha foi o capitão do Brasil durante o amistoso. Foto: Patrick Hamilton / AFP





A Super Data Fifa tem feito suas "vítimas" desde que começou a ser disputada na última semana. Arrascaeta, Mbappé, Isak, Musiala, Gakpo e Havertz são alguns dos principais nomes que se lesionaram por suas seleções neste período. A pausa para os compromissos das equipes nacionais teve início no dia 21 de setembro de 2026 e vai até 6 de outubro.



O mais recente dos casos foi o do meia uruguaio Arrascaeta. Em partida diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira, o jogador sofreu uma fratura no punho esquerdo. A lesão ocorreu no meio do segundo tempo, quando o Uruguai já possuía uma larga vantagem de quatro gols sobre os coreanos. Arrascaeta se machucou ao receber a bola e, após tentar girar para dominá-la, escorregou e usou a mão para se apoiar.

Arrascaeta saiu lesionado em amistoso defendendo a seleção uruguaia. Foto: Jung Yeon-Je / AFP



O astro do Flamengo está fora dos compromissos da equipe rubro-negra pelas semifinais da Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina, e sua presença ainda não é certa caso o time carioca garanta uma vaga na decisão do principal torneio sul-americano.

Veja também