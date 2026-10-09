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FUTEBOL INTERNACIONAL Raphinha desfalca Barcelona em dois jogos e Flick questiona viagem da seleção à Austrália Treinador reconheceu o compromisso com a seleção, mas defendeu uma avaliação sobre oportunidades de testar outros jogadores e poupar os atletas que acumulam mais minutos

Raphinha será desfalque do Barcelona nos próximos dois compromissos após apresentar desconforto muscular durante a passagem pela seleção brasileira.



O atacante não enfrentará o Getafe, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, nem o Galatasaray, na terça-feira, pela Champions League. A ausência foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Hansi Flick, que questionou a necessidade da viagem do jogador à Austrália para disputar amistosos.





Embora os exames não tenham apontado uma lesão muscular, o Barcelona decidiu preservar o brasileiro. Flick citou os três episódios de lesão sofridos pelo atacante no ano anterior para explicar a cautela.



A avaliação da comissão técnica é que o histórico exige cuidado antes de colocá-lo novamente à disposição em uma sequência de partidas.



O desconforto surgiu na coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em 29 de setembro, em Brisbane. Raphinha deixou o jogo no intervalo e, após a identificação de um pequeno edema, foi desconvocado do amistoso seguinte, contra a Índia. O retorno antecipado ao clube ocorreu por precaução.

Raphinha durante amistoso contra a Austrália. Foto: Patrick Hamilton/AFP





A baixa levou Flick a colocar em discussão o desgaste provocado pelos deslocamentos internacionais. "Temos que refletir se era necessário ele jogar na Austrália, viajar tantos quilômetros", afirmou. O treinador reconheceu o compromisso de Raphinha com a seleção, mas defendeu uma avaliação sobre oportunidades de testar outros jogadores e poupar os atletas que acumulam mais minutos.



O alemão também mencionou a dificuldade de encontrar adversários europeus para amistosos em razão da Liga das Nações. Apesar da crítica à organização dos compromissos, afirmou que precisa administrar os efeitos do calendário sobre o elenco. No caso de Raphinha, a decisão é adiar o retorno mesmo sem a confirmação de uma lesão.

Raphinha atuando pelo Barcelona. Foto: Jose Jordan / AFP





A ausência interrompe um início de temporada de destaque do atacante. Segundo o Barcelona, Raphinha marcou 14 gols em oito partidas, sendo 12 pelo Campeonato Espanhol, e estabeleceu um recorde do clube de gols nos primeiros oito jogos de uma temporada.



Utilizado por Flick em uma posição mais central no ataque, o brasileiro superou a marca de César Rodríguez, que havia feito 13 gols no mesmo recorte em 1948/49.

Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona. Foto: Lluis Gene / AFP





Gabriel Jesus é o principal candidato a ocupar a vaga diante do Getafe. Flick indicou que pretende escalar o compatriota de Raphinha como titular e elogiou sua adaptação ao Barcelona.



O clube recebe o adversário no Camp Nou antes de viajar a Istambul para enfrentar o Galatasaray. O treinador não fixou uma data para o retorno do atleta.

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