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Copa do Mundo Dublador revela o que Raphinha disse ao deixar o jogo do Brasil sobre o Haiti: "Senti forte" Jogador se lesionou aos 39 minutos e foi substituído pelo jovem Rayan, de 19 anos

Principal preocupação do técnico Carlo Ancelotti para o último compromisso da seleção brasileira nesta fase de grupos, o atacante Raphinha precisou ser substituído ainda antes do intervalo da vitória de 3 a 0 do Brasil sobre o Haiti, na noite desta sexta-feira, por causa de uma lesão. O dublador Gustavo Machado, especialista em leitura labial, utilizou as imagens onde o jogador conversou com os companheiros no momento da contusão e revelou o que foi conversado entre os atletas.

"Senti forte e fiquei com medo", diz Raphinha. Na sequência, as imagens mostram Vini Jr chegando para tentar passar tranquilidade ao companheiro de ataque. "Calma, não é nada.. vamo, vamo, vamo", disse o atleta revelado pelo Flamengo. De forma rápida, Gabriel Magalhães também procurou incentivar o atacante, "Bora Rapha".

Um dos destaques do primeiro tempo, o jogador se lesionou aos 39 minutos e foi substituído pelo jovem Rayan, de 19 anos. Com dores no músculo posterior da coxa direita, ele iniciou tratamento ainda no banco de reservas.

Este sábado vai ser de avaliação por parte do departamento médico da seleção para definir o grau da lesão. Caso não tenha mais condição de participar deste mundial, Raphinha não poderá ser substituído, já que o prazo para as trocas entre os convocados terminou para o Brasil na última sexta-feira, 24 horas antes do jogo de estreia, contra o Marrocos.

O Brasil volta a campo para encerrar a fase de classificação da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami. Com duas rodadas já disputadas, a equipe do italiano Carlo Ancelotti lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação dos marroquinos.

Por ter um melhor saldo de gols, a seleção nacional aparece no topo da chave. Com uma vitória e uma derrota, os escoceses vem a seguir com três pontos. Com duas derrotas, a seleção haitiana figura na lanterna.

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