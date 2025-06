Raphinha, do Barcelona, justifica críticas feitas ao Mundial de Clubes: 'Não somos robôs'

A- A+

O atacante Raphinha, do Barcelona, voltou a falar sobre a disputa do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. Na última semana, o jogador criticou a realização do torneio, dizendo ser "injusto os atletas dos times europeus perderem as férias por obrigação".

O jogador brasileiro detonou o calendário e defendeu o período de descanso para os atletas. Raphinha citou o enorme desgaste ao longo da temporada.





"Dia 13 (de julho) é a final do Mundial e tenho que me apresentar. Então, se o Barcelona estivesse no Mundial e fosse até a final, íamos parar uma semana, não sei, e já voltar para começar a temporada. Pessoal que está lá (no Mundial)... a temporada vai iniciar quando inicia normalmente. Os times terão período curto de férias e vão voltar para uma temporada que é muito exigente física e mentalmente. O corpo chega uma hora que te cobra", disse Raphinha, em entrevista ao GE.

O atleta também criticou as condições nas quais o torneio nos Estados Unidos é disputado. "Acho muito prejudicial ao corpo. Não é querer férias. A probabilidade de lesões cresce pela exigência dos jogos do Mundial. Foram jogos com temperaturas muito altas. Não é vaidade, mas o corpo necessita descanso. Não somos robôs", disparou.

Em sua argumentação, Raphinha citou a exigência física durante as partidas. Com a quantidade de jogos, o atacante afirmou que as equipes não conseguem atingir o melhor rendimento. "O corpo não tem descanso necessário para poder performar no melhor nível fisicamente. Não estou nem pautando qualidades, mas acho que fisicamente é um ponto que é muito exigido durante os jogos, principalmente como está o futebol hoje em dia", concluiu.

Na última temporada europeia, Raphinha entrou em campo 57 vezes pelo Barcelona, anotando 34 gols e distribuindo 22 assistências para os companheiros.

