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Futebol Raphinha é cortado da seleção por edema muscular Jogador do Barcelona, de 29 anos, foi titular na terça-feira (29) na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane, no segundo amistoso da Seleção na Data Fifa

O atacante Raphinha foi cortado da seleção brasileira após sofrer um edema muscular na parte posterior da coxa direita e está fora do amistoso de sábado contra a Índia, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador do Barcelona, de 29 anos, foi titular na terça-feira (29) na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane, no segundo amistoso da Seleção na Data Fifa.

O atacante marcou de pênalti, aos 45 minutos, o segundo gol do Brasil na partida de terça-feira, mas foi substituído no intervalo por Endrick após sentir um desconforto na coxa direita.

O jogador passou por exame de imagem que confirmou a lesão e, "por precaução e visando sua pronta recuperação, o departamento médico decidiu liberá-lo da convocação", explicou a CBF.

Nenhum jogador será convocado para substituí-lo no amistoso de sábado contra a Índia, em Calcutá.

Antes da vitória de terça-feira (29), o Brasil empatou com a Austrália em 1-1 em seu primeiro jogo da Data Fifa, disputado em Townsville.

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