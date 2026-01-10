Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Raphinha entra na lista dos 50 maiores artilheiros da história do Barcelona

Atacante vive sua quarta temporada no clube catalão

Reportar Erro
Raphinha entra na lista dos 50 maiores artilheiros da história do BarcelonaRaphinha entra na lista dos 50 maiores artilheiros da história do Barcelona - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Raphinha passou a integrar o top 50 de maiores artilheiros da história do Barcelona após marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na quarta-feira. O atacante vive sua quarta temporada no clube catalão.

Desde que chegou ao clube catalão, em 2022, o brasileiro soma 63 gols em 160 jogos oficiais, marca que o coloca na 48ª posição do ranking histórico de goleadores do time azul grená.

Na atual temporada, Raphinha já balançou as redes nove vezes e distribuiu quatro assistências em 16 partidas, considerando todas as competições. Com mais um gol, ele igualará sua produção ofensiva somada das duas primeiras temporadas pelo Barcelona. O melhor desempenho do atacante pelo clube ocorreu em 2024/25, quando marcou 34 gols e deu 22 assistências em 57 jogos.

Leia também

• Raphinha é enaltecido pela imprensa espanhola depois de goleada do Barcelona: "Superestrela"

• Barcelona goleia Athletic com brilho de Raphinha e defenderá o título da Supercopa da Espanha

• Real Madrid goleia Betis com hat-trick de atacante da base e mantém caça ao Barcelona

O maior artilheiro da história do Barcelona é Lionel Messi, com 672 gols em 778 partidas oficiais. No elenco atual, Robert Lewandowski é quem aparece mais próximo no ranking, com 110 gols, ocupando a 16ª colocação geral.

Entre os brasileiros, Raphinha ocupa o quarto lugar na lista de maiores goleadores do clube. Rivaldo lidera o ranking, com 130 gols em 235 jogos, seguido por Neymar, com 105 gols em 186 partidas, e Ronaldinho Gaúcho, que marcou 94 vezes em 207 jogos pelo Barcelona.

O Barcelona volta a campo neste domingo para enfrentar o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, às 16h, em busca do título da temporada.

Números de Raphinha pelo Barcelona

Reportar Erro

Veja também

Newsletter