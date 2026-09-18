Raphinha exalta Barcelona e vislumbra projeto de encerrrar a carreira no clube

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Em alta no clube catalão e com contrato até junho de 2028, o atacante Raphinha afirmou nesta sexta-feira (18), que pensa em encerrar a sua carreira no Barcelona.

Na equipe azul e grená desde 2022, quando trocou o Leeds United pelo futebol espanhol, o jogador brasileiro é atualmente uma das principais peças no esquema do treinador Hansi Flick.



"Quando renovei meu contrato, fiz isso até 2028 pensando que teria 30 ou 31 anos e não sabia como me viraria, mas, considerando como a temporada começou, parece que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder estender meu contrato", afirmou o jogador em entrevista à RAC 1.

"E espero poder terminar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", completou.

E, de fato, a temporada europeia começou da melhor maneira possível para o Barcelona. Com 100% de aproveitamento na La Liga em seis rodadas, o time barcelonista vem de uma goleada de 7 a 2 sobre o Racing Santander. Destaque da partida, ele marcou três gols.



Na Champions League, tanto Barcelona como Raphinha também brilharam na estreia do principal torneio de clubes da Europa. Em outro placar elástico, 5 a 1 sobre o Feyenoord, em partida realizada no Camp Nou, ele balançou a rede em duas oportunidades



Empolgado com a fase do atleta revelado pelo Avaí, o treinador alemão Hansi Flick exaltou o bom momento de seu comandado. Raphinha está jogando em um nível altíssimo. Ele não só marca gols, como também defende bem. Ele inicia bem a pressão. Como capitão, ele lidera o time e os outros o seguem", comentou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.



De acordo com o jornal espanhol Marca, essa boa fase já chamou a atenção da diretoria. Segundo o periódico, os dirigentes já estuda uma extensão do vínculo de um dos seus principais nomes do elenco e uma reunião com o estafe do atleta está encaminhada.



Neste sábado, o Barcelona vai a campo pela sétima rodada e visita o Sevilla disposto a se isolar ainda mais na classificação. Com 18 pontos, o time catalão tem três de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado e com a mesma pontuação do Bétis.

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