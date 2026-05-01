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futebol Raphinha faz coro por convocação de Neymar para a Copa: 'Ele é o cara do hexa' O jogador ainda detalhou como foi recebido pelo camisa 10 nos primeiros momentos com a equipe nacional, ressaltando o papel do atacante como liderança no grupo

O debate sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo, desta vez com o respaldo de Raphinha. Em entrevista ao apresentador Luciano Huck, o atacante não escondeu a admiração pelo companheiro e fez questão de defender sua convocação.





Para Raphinha, o protagonismo de Neymar dentro da seleção vai além do campo e tem impacto direto no desempenho coletivo. "Para mim, o Neymar é o cara do hexa. Para mim é o Neymar. Acho que a gente tem que ter o entendimento de quem ele é para o futebol brasileiro. E estando bem fisicamente, ele é um cara muito importante que pode ajudar a gente a conquistar esse campeonato".

O jogador ainda detalhou como foi recebido pelo camisa 10 nos primeiros momentos com a equipe nacional, ressaltando o papel do atacante como liderança no grupo.

"Foi um cara que me acolheu dentro da seleção, me abraçou como se ele já me conhecesse há muito tempo. Me deu confiança para poder jogar meu futebol. Me abraçou, me abraçou de verdade. E o Neymar nesta seleção vai ajudar, se o Ancelotti colocar."

Apesar do apoio público de Raphinha, a presença de Neymar no Mundial ainda não é garantida. O técnico Carlo Ancelotti tem adotado como critério principal a condição física dos atletas e não convocou o atacante desde que assumiu a seleção.

Atualmente no Santos, Neymar busca retomar ritmo de jogo após enfrentar problemas físicos recentes. O próprio treinador já indicou que só levará jogadores que estejam 100% preparados para competir em alto nível.

Ainda assim, Ancelotti não descarta o nome do camisa 10 para a lista final. A definição acontecerá na convocação marcada para o dia 18 de maio, pouco antes do início da Copa do Mundo, que começa em junho.

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