Raphinha faz hat-trick e Barcelona goleia La Coruña por La Liga
Brasileiro é o artilheiro do campeonato com 18 gols, quatro a mais que o francês Mbappé
O Barcelona chegou à sexta vitória consecutiva na temporada neste domingo (29), em partida da 14ª rodada de La Liga, e aumentou a gordura na liderança do nacional. A equipe comandada por Hansi Flick goleou o Deportivo La Coruña, por 5 a 1, no Estádio Municipal de Riazor, em Corunha, com hat-trick de Raphinha.
Assim como no restante da temporada, os destaques da equipe foram os atacantes Lamine Yamal e o brasileiro artilheiro. O camisa 10 abriu o placar e deu belas assistências para o camisa 11 no início e no final do segundo tempo. Raphinha viveu um dia iluminado, marcou três vezes e chegou aos 97 gols pelo gigante espanhol.
Com mais um triunfo, o Barcelona chegou aos 39 pontos na competição, aproveitando a derrota do rival Real Madrid, neste sábado (28), para o Alavés. Agora a segunda colocação é ocupada pelo Atlético de Madrid, que derrotou o Elche nesta rodada.
Por outro lado, o time mandante chegou a dar trabalho para o Barcelona logo após o gol de Aubameyang, mas perdeu força no segundo tempo e acabou tomando a goleada. A equipe continua longe da zona de rebaixamento e tem 15 pontos no torneio.
O jogo
O Barcelona abriu o placar com menos de dois minutos no cronômetro. Anthony Gordon tocou para Lamine Yamal no lado direito. Ele cortou o defensor e passou para o meio da área. A bola se ofereceu para Dani Olmo, que preferiu fazer o corta-luz e enganou o goleiro Leo Román. O tento foi do camisa 10, que anotou pela 14º vez pelo clube na temporada.
No lance seguinte, o time mandante teve a oportunidade perfeita para empatar. Yeremay Hernández recebeu o passe em profundidade e saiu sozinho contra o goleiro Joan Garcia. O atacante bateu em cima do arqueiro e, na sobra, quase o zagueiro mandou contra a meta do gigante da Catalunha.
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Aos 8 minutos, o La Coruña não desperdiçou a nova chance e chegou ao empate nos pés do experiente Aubameyang. O centroavante aproveitou o vacilo de Cubarsí, roubou a bola, e tocou com muita categoria por cima do arqueiro. O gabonês de 37 anos marca pela 6ª vez na temporada e aplica a "Lei do Ex".
O líder da competição chegou ao segundo tento aos 19 minutos, em outra participação do inglês Gordon. Ele recebeu pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para Dani Olmo, que cabeceou forte em cima do goleiro Román, que aceitou. O meia espanhol marcou pela segunda vez na competição.
Com a vantagem, o Barcelona teve duas chances para ampliar em bolas paradas. Em uma delas, após cobrança de escanteio, Cubarsí obrigou o goleiro Leo Román a fazer um milagre na pequena área. Depois foi a vez de Eric García, que recebeu o cruzamento na segunda trave e mandou longe da meta.
No segundo tempo, com apenas quatro minutos, Lamine Yamal apareceu na ponta direita e fez um cruzamento certeiro para Raphinha, que apareceu dentro da área como um centroavante. O capitão cabeceou com precisão e não deu chances para o arqueiro, para anotar pela 20ª vez na temporada.
O camisa 10 voltou a balançar as redes aos 12 minutos da etapa complementar. Ele invadiu a área e bateu para anotar outro belo tento. No entanto, a arbitragem anulou o lance por impedimento do espanhol.
O atacante Raphinha marcou pela segunda vez aos 37 minutos. A jogada começou nos pés de Koundé, que deu o passe em profundidade para Gordon. O inglês limpou a marcação e bateu prensado. Na sobra, o capitão dominou na pequena área e mandou para o fundo das redes.
Ainda deu tempo para o brasileiro fechar o hat-trick perfeito na reta final da partida. Em outra bela jogada de Yamal, o camisa 11 apareceu como um centroavante e apenas empurrou para o gol.