Raphinha fica fora do treino e vira dúvida do Barcelona para a semifinal da Copa do Rei

O técnico Hansi Flick corre o risco de perder um de seus principais jogadores para o clássico desta quinta-feira com o Atlético de Madrid, em partida válida pela semifinal da Copa do Rei. Em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Raphinha não participou do treino desta terça-feira junto com o restante do grupo.



Por conta da contusão, o atacante já perdeu duas partidas consecutivas. Ele não atua desde 31 de janeiro, na vitória do time catalão por 3 a 1 sobre o Elche, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Naquele confronto, o brasileiro foi substituído no intervalo daquela partida após sentir dores musculares na perna direita.



No início da semana, o jogador canhoto conversou com a imprensa e falou sobre a sua condição. Apesar de ver uma melhora na lesão, ele não quis bancar a escalação e manteve o mistério em torno da sua participação.



"Estou melhor, mas não 100%. Estamos avaliando dia a dia", disse ele à imprensa espanhola nesta segunda-feira. "Há uma chance de eu estar pronto para quinta-feira, mas ainda não sei. Se eu estiver em forma, jogarei, mas vamos esperar para ver. Não quero estar com 50% da minha capacidade.



Destaque da equipe neste início de temporada, Raphinha tem sido um dos pontos fortes do sistema ofensivo de Flick e havia marcado 10 gols em 11 jogos antes de se lesionar.



O Barcelona é o atual campeão da Copa do Rei e venceu 17 de seus últimos 18 jogos em todas as competições. Sua última derrota foi por 2 a 1 para a Real Sociedad, fora de casa, em 18 de janeiro. O duelo de ida desta fase semifinal será disputado em Madri. Em trabalho conjunto com a sua comissão técnica, Flick só deve definir se Raphinha joga ou não após o treino desta quarta-feira.

