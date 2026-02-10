Ter, 10 de Fevereiro

Futebol Internacional

Raphinha fica fora do treino e vira dúvida do Barcelona para a semifinal da Copa do Rei

Destaque da equipe neste início de temporada, Raphinha tem sido um dos pontos fortes do sistema ofensivo de Flick

Raphinha, atacante do BarcelonaRaphinha, atacante do Barcelona - Foto: Jose Joe/AFP

O técnico Hansi Flick corre o risco de perder um de seus principais jogadores para o clássico desta quinta-feira com o Atlético de Madrid, em partida válida pela semifinal da Copa do Rei. Em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Raphinha não participou do treino desta terça-feira junto com o restante do grupo.

Por conta da contusão, o atacante já perdeu duas partidas consecutivas. Ele não atua desde 31 de janeiro, na vitória do time catalão por 3 a 1 sobre o Elche, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Naquele confronto, o brasileiro foi substituído no intervalo daquela partida após sentir dores musculares na perna direita.

No início da semana, o jogador canhoto conversou com a imprensa e falou sobre a sua condição. Apesar de ver uma melhora na lesão, ele não quis bancar a escalação e manteve o mistério em torno da sua participação.

"Estou melhor, mas não 100%. Estamos avaliando dia a dia", disse ele à imprensa espanhola nesta segunda-feira. "Há uma chance de eu estar pronto para quinta-feira, mas ainda não sei. Se eu estiver em forma, jogarei, mas vamos esperar para ver. Não quero estar com 50% da minha capacidade.

Destaque da equipe neste início de temporada, Raphinha tem sido um dos pontos fortes do sistema ofensivo de Flick e havia marcado 10 gols em 11 jogos antes de se lesionar.

O Barcelona é o atual campeão da Copa do Rei e venceu 17 de seus últimos 18 jogos em todas as competições. Sua última derrota foi por 2 a 1 para a Real Sociedad, fora de casa, em 18 de janeiro. O duelo de ida desta fase semifinal será disputado em Madri. Em trabalho conjunto com a sua comissão técnica, Flick só deve definir se Raphinha joga ou não após o treino desta quarta-feira.

 

