FUTEBOL Raphinha leva prêmio de craque de La Liga e alfineta Fifa: "Agradeço por verem meus jogos" Com 19 gols e 8 assistências na competição, o brasileiro não compareceu à premiação e foi representado pelo presidente do Barcelona

Destaque na campanha que levou o Barcelona à conquista de La Liga na temporada 2024/25, o atacante Raphinha conquistou, neste domingo, o prêmio de melhor jogador da competição na 16ª edição do Globe Soccer Awards, que reuniu os principais craques da atualidade em cerimônia realizada no hotel Atlantis The Royal, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Com 19 gols e 8 assistências na edição passada de LaLiga, Raphinha não compareceu à premiação e foi representado pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta, mas mandou uma mensagem por vídeo, no qual aparentemente mandou um recado à Fifa, que nem sequer o incluiu na seleção dos 11 melhores do ano na premiação The Best.



"Quero agradecer à La Liga por este prêmio e por assistirem aos meus jogos da temporada passada. Também quero agradecer a toda a equipe e a todo o clube, que é mais do que um clube, é uma família", afirmou Raphinha. "Peço desculpas por não poder estar aqui, mas estou muito feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido. Foi uma temporada inesquecível, tanto para a equipe quanto para mim."

A ausência de Raphinha na premiação The Best foi criticada pelo técnico do Barcelona, Hansi Flick, na véspera do jogo com o Villarreal. O alemão pediu a palavra após a entrevista coletiva e classificou como "piada" que o brasileiro não tenha sido lembrado na cerimônia da Fifa.

O Globe Soccer Awards é organizado pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e pela Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA) e oferecido desde 2010. O goleiro Alisson, o volante Casemiro, o atacante Romário e o Fluminense já foram premiados - Vini Jr. venceu na categoria de melhor jogador no ano passado.

Neste domingo, o francês Ousmane Dembélé confirmou o favoritismo e levou o troféu de melhor jogador da temporada 2024/25. Concorrente ao prêmio de melhor time, o Flamengo foi superado pelo Paris Saint-Germain. Lamine Yamal, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Aitana Bonmatí e o tenista Novak Djokovic, estreando a premiação de esportes em geral, foram outros nomes agraciados com troféus.

