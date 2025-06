Destaque do Barcelona, Raphinha é escolhido o melhor jogador da temporada pela LaLiga

A- A+

O atacante Raphinha, um dos pilares do Barcelona em um ano de várias conquistas, foi eleito, nesta sexta-feira (6), o melhor jogador da temporada 2024/2025 pela LaLiga.

Na lista de candidatos ao prêmio, o jogador brasileiro deixou para trás nomes de peso como os companheiros de time Lamine Yamal e Robert Lewandowski e também rivais consagrados do Real Madrid como Vini Jr e Kylian Mbappé.

O prêmio veio para coroar o desempenho do avante canhoto. Decisivo, ele anotou 18 gols na competição e ainda foi responsável por nove assistências. E a performance vencedora não se limitou à conquista do Campeonato Espanhol. Ele também deu a volta olímpica pelo time azul e grená ao faturar a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Em seu site, a LaLiga destacou o bom momento de Raphinha e o colocou como peça fundamental no ano de seguidas conquistas da equipe comandada pelo treinador alemão Hansi Flick.

"O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais para os blaugranas. Raphinha marcou um total de 18 gols nesta temporada e deu nove assistências, destacando-se em todas as partidas que foram cruciais para o título", diz parte do texto no site da LaLiga.

Apesar de ter ficado pelo caminho na busca pelo troféu da Champions League, Raphinha também deixou sua marca no torneio.

Com 13 gols, ele terminou a competição empatado na artilharia com Serhou Guirassy, do Borussia. Levando em conta todos os campeonatos que disputou neste recorte pelo Barcelona, o brasileiro foi às redes 34 vezes e deu 25 assistências em 56 partidas.



