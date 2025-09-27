A- A+

PREMIAÇÃO Raphinha não recebeu um voto sequer para primeiro lugar em votação da Bola de Ouro Atacante brasileiro foi o jogador com mais participações em gols na última temporada, considerada para a votação dos jornalistas

Quinto lugar na Bola de Ouro, o atacante Raphinha somou apenas 620 pontos no ranking da premiação — 760 a menos do que Ousmane Dembélé, vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo.

Apesar da excelente temporada, o atleta brasileiro do Barcelona não recebeu um voto sequer para primeiro lugar em votação do troféu.

Dembélé foi eleito o primeiro colocado 73 vezes na votação dos 100 jurados que participaram da 69ª edição da Bola de Ouro. O atacante francês foi disparado quem mais recebeu votos na primeira posição. Lamine Yamal, do Barcelona, foi escolhido pelos jornalistas no líder do top-10 em somente 11 oportunidades.

Outros seis jogadores foram eleitos o primeiro colocado nas votações do júri: Vitinha (6 vezes), Mohamed Salah (4 vezes), Achraf Hakimi (3 vezes), Kylian Mbappé (uma vez), Khvicha Kvaratskhelia (uma vez) e Scott McTominay (uma vez).

Raphinha foi o jogador com mais participações em gols na última temporada, considerada para a votação dos jornalistas. O brasileiro somou 39 gols e 25 assistências em 64 partidas — uma média de uma por jogo — e ainda ganhou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha pelo Barcelona, sendo destaque da equipe ao lado de Yamal.

A votação contou com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos.

A eleição considerou o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Veja também