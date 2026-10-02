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FUTEBOL INTERNACIONAL Raphinha não tem lesão indicada em exame e pode defender o Barcelona no próximo jogo DM espanhol estava apreensivo em função do corte do jogador após o duelo do Brasil da última terça-feira contra os australianos

A possibilidade de perder Raphinha para os próximos compromissos após o jogador acusar um desconforto na coxa direita, durante o amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, não passou de um susto para o Barcelona. Nesta sexta-feira, o atacante foi submetido a um exame e nenhuma lesão foi diagnosticada.





A boa notícia foi um facilitador para o técnico alemão Hansi Flick. Assim, ele pode escalar o brasileiro no jogo do próximo dia 10 (sábado), contra o Getafe, pela La Liga. Destaque da equipe neste início de temporada, ele tem sido fundamental para a boa campanha do time catalão até aqui.



Em sete rodadas, a equipe azul e grená ostenta um aproveitamento de 100% e aparece isolado na liderança da classificação. Com 21 pontos, os barcelonistas têm cinco de vantagem para o Atlético de Madrid e Betis (empatados na tabela). O Real Madrid, principal rival, contabiliza 15.

Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona. Foto: Lluis Gene / AFP



O departamento médico do gigante espanhol estava apreensivo em função do corte do jogador após o duelo da última terça-feira contra os australianos, em Brisbane, em compromisso válido pela Data Fifa.



A preocupação se justificava pelo fato de a região afetada (coxa direita) já ter sido alvo de lesão quando o atleta estava a serviço da seleção brasileira.

Raphinha atuando contra a Austrália. Foto: Patrick Hamilton/AFP



Em função da distância, Raphinha só desembarcou em Barcelona nesta quinta-feira. Após se recuperar da longa viagem, ele esteve no clube nesta sexta-feira e fez o exame que descartou um problema mais sério na coxa direita.



Em grande fase, Raphinha vive um início de temporada impressionante. Nas 14 vezes em que entrou em campo pelo Barcelona, ele foi decisivo. Marcou 14 gols, contribuiu com três assistências e vem se destacando como um dos pilares do elenco.



Sem problemas que impeçam a sua escalação contra o Getafe, o jogador também deverá estar à disposição de Hansi Flick para o duelo com o Galatasaray, na próxima terça-feira, dia 13, pela segunda rodada da Champions League.

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