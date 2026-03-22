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LA LIGA Raphinha passa em branco, mas Barça vence Rayo Vallecano e mantém liderança folgada em La Liga Com o resultado, o time azul e grená chegou aos 73 pontos

O Barcelona continua dando as cartas no Campeonato Espanhol. Neste domingo, jogando diante de sua torcida, o time catalão fez valer o seu favoritismo e superou o Rayo Vallecano pelo placar de 1 a 0 em jogo válido pela 29ª rodada.



Destaque da partida ao protagonizar as melhores chances do confronto, o brasileiro Raphinha acabou passando em branco. O gol da vitória foi anotado por Ronald Araújo, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time azul e grená chegou aos 73 pontos e se mantém folgado na liderança de La Liga. Estacionado nos 32 pontos, o seu rival vê com receio a proximidade com a zona de rebaixamento da competição.

Os dois times voltam a atuar pelo torneio nacional no início de abril. O Barcelona visita o Atlético de Madrid na capital espanhola, no clássico da rodada no dia quatro de abril. Um dia antes, o Rayo Vallecano recebe o Elche em busca da reabilitação.

Com cinco gols anotados nos últimos dois duelos, o brasileiro Raphinha entrou como principal esperança da torcida catalã para alcançar a vitória.



E, em campo, ele até fez a sua parte. Apesar de falhar uma chance clara de balançar a rede, o camisa 11 proporcionou, minutos depois, o escanteio que originou o primeiro gol ao obrigar o goleiro Batalla a jogar a bola para a linha de fundo em difícil defesa.

Na cobrança do tiro de canto feita por João Cancelo, o zagueiro Ronald Araújo subiu mais do que a marcação na pequena área e, com um leve desvio de cabeça, abriu o placar com apenas 23 minutos de disputa no primeiro tempo.

Jogando em alta intensidade, o time catalão continuou pressionando o adversário em seu campo de defesa. Aos 29 minutos novamente Raphinha esteve presente no lance ao arriscar um chute pelo alto. Batalla conseguiu espalmar e a bola bateu no travessão. Apesar do domínio, a vantagem dos anfitriões ficou mesmo restrita a um gol ao fim do primeiro tempo.

A etapa complementar começou com domínio do Barça, mas sem conseguir ampliar, a tensão começou a tomar conta das arquibancadas. Com isso, o Rayo Vallecano passou a se arriscar mais e perdeu a chance do empate aos 18 minutos.

Unaí Lopez concluiu após a cobrança de escanteio e o goleiro Joan García foi obrigado a fazer uma grande defesa. Antes, ele já tinha trabalhado em uma finalização de Alvaro García, que se livrou de Cubarsi mas perdeu a chance do empate.

O Barcelona, no entanto, soube administrar a vantagem mínima no placar, tocou a bola no campo de ataque e controlou o confronto para assegurar o triunfo e mais três pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.



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