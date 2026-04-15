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CHAMPIONS LEAGUE

Raphinha pode ser punido após falar em "jogo roubado" em eliminação do Barcelona na Champions

Mesmo fora da partida devido a uma lesão, o atacante reclamou da atuação da arbitragem em entrevista após o jogo

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Raphinha, atacante do BarcelonaRaphinha, atacante do Barcelona - Foto: JOSE JORDAN / AFP

O brasileiro Raphinha pode sofrer sanções da Uefa após criticar duramente a arbitragem na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid, pela Champions League. A informação foi publicada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Mesmo fora da partida por lesão, o atacante concedeu entrevista à TNT Sports após o jogo e reclamou da atuação da arbitragem, apontando decisões que considerou injustas ao longo da partida.

"Para mim, foi um jogo roubado. Não só esse, como o outro também Acho que a arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas, e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. Queria entender de verdade o medo deles do Barcelona chegar para ganhar", afirmou o brasileiro.

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DECLARAÇÃO PODE GERAR PUNIÇÃO
De acordo com o regulamento disciplinar da Uefa, manifestações públicas que possam ser interpretadas como ofensivas ou que coloquem em dúvida a integridade da competição podem resultar em punições. O Artigo 11 do código da entidade prevê sanções para condutas que desrespeitem padrões de comportamento ou prejudiquem a imagem do futebol europeu.

Neste cenário, Raphinha pode ser suspenso por até três jogos em competições organizadas pela Uefa, caso a entidade entenda que suas declarações ultrapassaram os limites aceitáveis.

A situação tem um precedente relevante envolvendo Neymar. Em 2019, o atacante foi punido após criticar a arbitragem de um jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United nas redes sociais. Na ocasião, a Uefa aplicou uma suspensão de três partidas, posteriormente reduzida para dois jogos após recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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