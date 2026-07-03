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COPA DO MUNDO Raphinha retorna aos treinos com a Seleção Brasileira O atacante possivelmente estará de volta a lista de relacionados nas quartas de finais, caso a Seleção Brasileira avance

O atacante Raphinha participou do treino coletivo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (3), pela primeira vez desde que se lesionou, a dois dias da partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega.

O jogador do Barcelona machucou a coxa direita no segundo jogo da fase de grupos, contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia. Desde então, não participava das atividades em campo com o restante do elenco.

O grupo o aplaudiu antes de iniciar o treinamento no complexo Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, em mais um dia de calor, com o termômetro marcado 36ºC.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, os jogadores fizeram exercícios de ativação muscular e rodas de bobinho, em um clima descontraído e alegre.

A CBF não confirmou se Raphinha participaria do restante do treino, no qual está previsto que Carlo Ancelotti comece a esboçar o time titular que enfrentará a Noruega.

Sua presença também não está garantida para o duelo de domingo em East Rutherford, Nova Jersey, contra uma seleção que o Brasil nunca venceu (duas derrotas, dois empates).

O ponta poderia jogar em caso de necessidade e de acordo com sua evolução até o dia da partida, disse na quinta-feira à AFP uma fonte da CBF.

Ancelotti teve todos os jogadores à disposição no treino, com exceção do meio-campista Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda contra o Japão, na fase de 16-avos de final.

O jogador do Flamengo ficará de fora da partida contra os noruegueses, e é possível que só volte a jogar caso a Seleção se classifique para a final, no dia 19 de julho.

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