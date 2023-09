A- A+

Preocupação Raphinha sai de campo mais cedo e pode ser mais um desfalque para a Seleção Atacante saiu ainda no primeiro tempo, no confronto diante de Sevilla, nesta sexta-feira (29)

Convocado por Fernando Diniz para os próximos confrontos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, o atacante Raphinha saiu lesionado no jogo entre Barcelona e Sevilla, nesta sexta-feira (29). Segundo as primeiras informações da imprensa espanhola, o jogador teria sofrido uma ruptura do bíceps femoral da perna direita, podendo ficar parado por um mês.

O atleta deve ser submetido à exames médicos neste sábado (30), para saber a real gravidade da lesão. Se confirmada a lesão, Raphinha será desfalque em jogos da Champions League, das partidas da Seleção Brasileira e poderá ser dúvida para o primeiro Superclássico contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro.

Além do atacante do Barcelona, na sexta-feira (22) passada, quem saiu lesionado foi o lateral-esquerdo Caio Henrique. O atleta de Monaco teve ruptura nos ligamentos do joelho, e tem expectativa de voltar aos campos entre seis e oito meses.

