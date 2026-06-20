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Seleção Brasileira Raphinha sai lesionado contra o Haiti e preocupa Brasil para sequência na Copa do Mundo Antes de deixar o campo, logo após a pausa para a hidratação, o jogador chegou a colocar a mão na parte de trás da perna direita

São Paulo, 19 (AE) - Rafinha precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Brasil e Haiti válida pelo Grupo C da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira, 19, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O jogador deixou o campo aos 39 minutos para a entrada de Rayan após se lesionar.

Depois de dividida com jogador haitiano, Raphinha se agachou e sentou em campo. Na sequência, o jogador demonstrou preocupação durante atendimento médico.

Antes de deixar o campo, logo após a pausa para a hidratação, o jogador chegou a colocar a mão na parte de trás da perna direita.

Antes da partida contra o Haiti, Raphinha já havia ficado de fora dos treinos por bolhas no pé.

"O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos", afirmou a assessoria de imprensa da seleção.

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