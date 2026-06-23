Raphinha tem 4ª lesão na coxa na temporada, mais de 100 dias fora e luta contra o tempo na Copa

A- A+

A confirmação da lesão muscular de Raphinha na parte posterior da coxa direita acendeu um sinal de alerta na seleção brasileira. Além de tirar o atacante do confronto contra a Escócia e de eventuais disputas de segunda fase e oitavas de final da Copa do Mundo, o problema reacende uma preocupação recorrente na carreira recente do jogador, que já sofreu outras três lesões na mesma região ao longo dessa temporada.



O exame realizado no sábado, dia 21, apontou a lesão sofrida durante a vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Apesar do diagnóstico, a comissão técnica optou por não cortar o atleta do torneio. A expectativa é que ele fique fora também dos 16 avos de final e oitavas de final, caso o Brasil chegue até lá, dependendo de sua evolução clínica.



O histórico recente mostra que os problemas musculares têm sido um obstáculo frequente para Raphinha. Durante a temporada 2025/26 pelo Barcelona, o atacante ficou afastado dos gramados por 112 dias, período em que desfalcou a equipe em 23 partidas.



A primeira e mais longa ausência ocorreu entre setembro e novembro de 2025. Na ocasião, o brasileiro passou 58 dias em recuperação e perdeu 13 compromissos do clube catalão. Pouco tempo depois, em janeiro de 2026, uma nova lesão na mesma região o deixou fora por mais sete dias.





Os problemas voltaram a aparecer em fevereiro, quando Raphinha ficou afastado por 13 dias e perdeu mais três jogos. Já em março, uma nova lesão muscular provocou outro período de recuperação, desta vez de 34 dias, tirando o atacante de mais seis partidas do Barcelona.



Agora, em plena disputa da Copa do Mundo, o camisa 11 enfrenta novamente uma corrida contra o relógio. Titular absoluto da seleção de Carlo Ancelotti, Raphinha vinha sendo uma das principais armas ofensivas da equipe e sua ausência representa uma baixa importante justamente no momento em que o torneio entra em sua fase decisiva.



Sem o atacante, Ancelotti deverá recorrer a Luiz Henrique ou Rayan para o duelo contra a Escócia. Neymar, que também estava sob cuidados médicos nas últimas semanas, voltou a treinar normalmente com o grupo e surge como alternativa para reforçar o setor ofensivo.



A decisão de manter Raphinha no elenco indica que a comissão técnica ainda acredita em sua recuperação para as etapas finais do Mundial. A expectativa é que o atacante seja reavaliado constantemente nos próximos dias para determinar se haverá condições de retorno em caso de classificação brasileira às fases mais avançadas da competição.



Períodos em que Raphinha ficou fora dos gramados na temporada



- Setembro a novembro de 2025: 58 dias afastado e 13 jogos perdidos;



- Janeiro de 2026: 7 dias afastado e 1 jogo perdido;



- Fevereiro de 2026: 13 dias afastado e 3 jogos perdidos;



- Março de 2026: 34 dias afastado e 6 jogos perdidos;



- Junho de 2026: expectativa de ficar afastado por pelo menos 3 semanas e 3 jogos (caso o Brasil vá avançando no Mundial).

Veja também