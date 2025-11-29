A- A+

futebol Raphinha volta ao time titular do Barcelona e comanda virada sobre o Alavés

No retorno ao time titular do Barcelona após mais de dois meses, Raphinha fez a diferença na vitória da equipe catalã por 3 a 1 sobre o Alavés, de virada, neste sábado, no estádio Camp Nou, em partida válida pela 14ª rodada de La Liga.

Capitão da equipe e eleito o melhor em campo, o brasileiro deu as assistências que deixaram Lamine Yamal e Dani Olmo na cara do gol para assegurar a vitória - o camisa 20 ainda fechou o placar nos acréscimos.

Com o resultado positivo, construído com mais sofrimento do que se esperava, o time do técnico Hansi Flick chegou a 34 pontos na tabela, retomando a liderança da competição e pressionando o rival Real Madrid, que soma 32 e visita o ameaçado Girona, neste domingo, às 17h (horário de Brasília).

A torcida presente no Camp Nou foi surpreendida por um início fulminante do modesto Alavés, que ocupa a parte de baixo da tabela, mas mostrou ousadia para avançar e expor as falhas defensivas do Barcelona.

Em apenas dois minutos, Ibáñez inaugurou o placar para os visitantes após jogada de escanteio e Rebbach por pouco não ampliou em chute cruzado.

O susto inicial mexeu com o Barcelona, que aproveitou a qualidade técnica abundante de seus atletas, muito superiores à do adversário, para virar o placar ainda no primeiro tempo, em jogadas semelhantes de Raphinha, que avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro.

Na primeira jogada, Lamine Yamal aproveitou a furada de Dani Olmo para finalizar alto e igualar. Aos 26, Olmo se redimiu e virou o jogo.

Titular pela primeira vez desde 25 de setembro, quando iniciou entre os 11 na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Oviedo, Raphinha mostrou ter reencontrado seu melhor futebol desde a lesão na coxa direito que o afastou por quase dois meses dos gramados - atuou poucos minutos na goleada sobre o Athletic Bilbao e na derrota para o Chelsea.

Nos contra-ataques, o Alavés, comandado por Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG, continuou atormentando a defesa catalã e por pouco não foi para o intervalo com um resultado melhor.

Otto obrigou o goleiro Joan García fazer ótima defesa a fim de salvar o Barcelona, enquanto Boyé finalizou para fora um tiro frontal nos acréscimos do primeiro tempo.

Raphinha deixou o campo ovacionado pela torcida aos 14 minutos do segundo tempo para dar lugar a Pedri, também retornando de lesão. Com as mudanças de Flick, o conjunto azul e grená neutralizou as investidas dos visitantes nas costas da defesa e, com maior volume de jogo, pressionou em busca do terceiro gol.

Já nos acréscimos, quando o Alavés saiu para o ataque em busca do empate, Dani Olmo recebeu o passe de Yamal no contragolpe e completou o placar.



