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Futebol Raphinha x Mbappé, duelo de artilheiros no 'El Clásico' O Barcelona, líder do campeonato espanhol com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, busca conquistar três pontos que lhe permitam distanciar-se ainda mais de seu grande rival da capital

Os dois principais artilheiros da LaLiga, o barcelonista Raphinha e o madridista Kylian Mbappé, se enfrentarão no domingo em um clássico crucial, tanto para os 'merengues' quanto para os 'blaugranas'.

O Barcelona, líder do campeonato espanhol com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, busca conquistar três pontos que lhe permitam distanciar-se ainda mais de seu grande rival da capital.

Os 'merengues', terceiros colocados na classificação, não podem se dar ao luxo de falhar no Camp Nou.

Já o time catalão chega ao confronto após sofrer, na quarta-feira, sua primeira derrota na temporada, diante do PSG, pela Champions League, mas, na LaLiga, mantêm um aproveitamento perfeito de nove vitórias, sequência que pretendem preservar.

"Nossa invencibilidade (no campeonato) segue intacta, e faremos todo o possível para mantê-la", disse Raphinha à TNT Sports após o revés em Paris.

Raphinha desponta como uma das principais armas dos 'culés' para a partida de domingo, no Camp Nou.

O brasileiro lidera a artilharia do campeonato com 12 gols, quatro a mais que o jovem astro Lamine Yamal, o outro grande artilheiro do clube catalão.

Reposicionado pelo técnico Hansi Flick no comando do ataque, Raphinha balançou as redes em sete das dez partidas oficiais que disputou pelo clube nesta temporada.

O atacante ficou de fora de apenas dois jogos devido a uma lesão sofrida com a seleção brasileira na última data Fifa. No entanto, contra o PSG, sua segunda partida após o problema físico, ele já retomou a titularidade.

"Tenho menos de uma semana de treinos. Me senti bem. Preciso continuar e melhorar ainda mais", afirmou Raphinha.

O brasileiro tem sido decisivo, ao lado de Yamal, para que o Barça mantenha uma média superior a quatro gols por partida nesta temporada, com a equipe conseguindo marcar, pelo menos, dois gols em cada confronto.

"Em um bom momento"

Para fazer frente a essa eficácia ofensiva, o Real Madrid aposta em sua estrela, Kylian Mbappé, o segundo maior artilheiro do campeonato espanhol, atrás apenas de Raphinha.

O atacante francês soma nove gols em LaLiga, além dos três que marcou na Liga dos Campeões.

A poucos dias da entrega da Bola de Ouro na segunda-feira — prêmio ao qual concorre —, Mbappé chega em boa fase para a partida, tendo balançado as redes nos seus dois últimos jogos.

O astro francês marcou dois gols na goleada de 4 a 1 sobre o Sevilla, no último domingo, e mais um na vitória pelo mesmo placar contra o Leipzig, na quarta-feira, pela Champions.

"Estou em um bom momento, mas é preciso fazer mais", afirmou Mbappé após a partida contra o Leipzig, no Bernabéu.

"Sou um daqueles jogadores de quem se deve exigir sempre mais", acrescentou o atacante francês.

O francês costuma se destacar contra o Barcelona: em seis confrontos contra o clube catalão vestindo a camisa 'merengue', ele marcou cinco gols.

No entanto, desses seis confrontos, o Real Madrid só conseguiu vencer um — o primeiro 'El Clásico' da temporada passada, há um ano.

Essa vitória, marcada por um desentendimento de Vinícius com seu então treinador, Xabi Alonso, acabou por comprometer a temporada da equipe madridista.

O brasileiro não estará em campo no domingo, devido a uma suspensão. Por isso, Mbappé poderá contar com o auxílio do jovem Yan Diomande em sua missão.

O marfinense, que vive uma fase de ascensão, deu a assistência para o belo gol de Mbappé contra o Leipzig.

No domingo, o astro francês terá uma nova oportunidade de brilhar, um dia antes de saber se conseguirá realizar seu grande sonho: conquistar a Bola de Ouro.

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