A- A+

Futebol Raquel Lyra fala em "operação logística" para conter trânsito até a Arena na Copa do Mundo 2027 Torcedores que foram ao estádio em São Lourenço da Mata acompanhar Brasil x Argentina encontraram dificuldades para chegar ao equipamento

Empate à parte entre Brasil e Argentina, na última terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, um dos assuntos mais comentados de quem foi à partida foi a dificuldade encontrada para chegar ao equipamento localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a cerca de 20 quilômetros da capital.

Quase 30 mil torcedores acompanharam ao amistoso no estádio. Muitos deles, no entanto, só conseguiram chegar ao estádio com a bola rolando. Alguns com a partida já no segundo tempo.

Em entrevista concecida à imprensa presente no jogo, a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) prometeu montar um esquema especial de mobilidade visando a Copa do Mundo de 2027 que será disputada no País entre 24 de junho e 25 de julho. Embora não receba partidas do Brasil, a Arena de Pernambuco será palco de sete confrontos do Mundial.

"Nós vamos montar uma grande operação logística para receber da melhor forma possível (a Copa). Sabemos as dificuldades do trânsito do Recife. Eu mesma demorei duas horas para chegar aqui. Mas não foi só eu, muita gente chegou na metade do jogo para assistir. Vamos montar uma operação para que as pessoas cheguem com tranquilidade, mais antecipação e com toda segurança necessária, que será proporcionada por nós do estado de Pernambuco e também pela Fifa", declarou a gestora.

A governadora ainda lembrou de obras de infraestrutura que têm sido feitas para melhorar o acesso ao estádio e facilitar a vida dos torcedores. No último final de semana, a gestão, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), entregou o Ramal da Arena, em Camaragibe, 12 anos após o prazo original.

"Estamos terminando as obras que eram para ser entregues na Copa do Mundo (de 2014). No final de semana entregamos o Ramal da Arena que liga até a cidade de Camaragibe. Estamos fazendo todos os corredores, as estações de BRT do corredor Norte-Sul, Leste-Oeste, para garantir mais fluidez no trânsito. Concluímos a triplicação da BR-232, estamos fazendo a PE-027 que vem para cá também, além da iluminação destas áreas para garantir mais segurança", enfatizou.

Ajuda ao futebol pernambucano

Durante a entrevista concedida aos jornalistas, Raquel Lyra também foi questionada sobre a Medida Provisória que determinou o fim das bets. As empresas de apostas eram uma das principais fontes de receitas dos clubes e competições estaduais e nacionais.

Segundo a chefe do executivo estadual, o governo está à disposição para captar recursos, com o objetivo de ajudar os times pernambucanos.

"Tão logo houve a Medida Provisória que decretou o fim das bets no Brasil, fizemos uma reunião com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), com times do interior e da capital para colocarmos o Estado para ser parte da solução, para conseguir recursos para tocarmos o Campeonato Pernambucano de forma mais estruturada. Inclusive, com projetos sociais, com posibilidade de transmissão, que já é feito pela FPF. Estive conversando com o presidente Evandro (Carvalho) sobre isso e em breve vamos anunciar as medidas", finalizou.

Veja também