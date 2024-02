A- A+

VIOLÊNCIA Raquel Lyra lamenta ataque ao ônibus do Fortaleza após jogo com Sport: "Triste e envergonhada" Governadora de Pernambuco também afirmou que o caso "será apurado com todo vigor"

Na manhã desta quinta-feira (22), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), repudiou o ataque ao ônibus do Fortaleza após jogo contra o Sport, que deixou seis jogadores do time cearense feridos. Por meio de suas redes sociais, ela afirmou que está "triste e envergonhada" com o episódio e que o caso "será apurado com todo vigor".

"O futebol é uma paixão nacional e deve sempre unir as pessoas, jamais ser palco para atos violentos. O episódio com o time do Fortaleza é lamentável e será apurado com todo vigor. Como torcedora e pernambucana, fico triste e envergonhada. Como governadora, garanto que trabalharemos para buscar e punir os culpados. As pessoas responsáveis por esse ato não são torcedores, são criminosos. Futebol e violência não devem se misturar jamais", afirmou a governadora.

Como governadora, garanto que trabalharemos para buscar e punir os culpados. As pessoas responsáveis por esse ato não são torcedores, são criminosos. Futebol e violência não devem se misturar jamais. — Raquel Lyra (@raquellyra) February 22, 2024

Por meio de publicação nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou a situação e desejou "pronta recuperação aos jogadores feridos". Veja o pronunciamento completo abaixo.

Desejo pronta recuperação aos jogadores feridos. Futebol não combina com episódios de violência como este. — Elmano de Freitas (@elmanooficial) February 22, 2024

Ataque a ônibus do Fortaleza

Ao todo, seis atletas do Fortaleza ficaram feridos. De acordo com relatos recebidos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que iniciou as investigações do caso, os autores do delito dispararam explosivos e pedras contra a delegação do time cearense, que estava voltando para o hotel quando foram surpreendidos pelo ataque.



Os atletas feridos foram o goleiro João Ricardo, com um corte no supercílio; o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio, além do lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha, atingidos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. Todos passam bem e já receberam alta do hospital.

Na manhã desta quinta-feira (22), diversos clubes, como o Ceará, além do próprio Sport e o Fortaleza repudiaram as ações.

