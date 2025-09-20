Com camisa tricolor, Raquel Lyra rebate ser torcedora da Ponte e garante: "Foco é o Náutico"
Governadora pernambucana postou vídeo em suas redes sociais vestida com a camisa Tricolor
Assumidamente torcedora do Santa Cruz, e vestida com a camisa do Tricolor do Arruda, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, postou em suas redes sociais que o foco neste sábado (20), é no Náutico.
É que o Timbu enfrenta a Ponte Preta nos Aflitos, em jogo decisivo pelo quadrangular da Série C. Raquel justificou, na postagem, o recebimento há algum tempo de uma camisa do time paulista, agradecendo o presente, mas enfatizando que hoje ela é Pernambuco em campo.
"É claro que quando entra em campo um time pernambucano, Pernambuco vira Náutico hoje e eu também. E o que a gente quer agora é desejar boa sorte", comentou a governadora.
Ela falou, ainda, sobre a segurança para os torcedores do Timbu: "A segurança vai lá, tá trabalhando, para que todos possam garantir a sua ida e a volta para casa com tranquilidade e segurança".
Já às 19h30 também deste sábado, o Santa Cruz pega o Maranhão na Arena de Pernambuco, pela vaga na final do Brasileiro Série D.