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TÊNIS Raquete que João Fonseca detonou após ponto perdido em Madri custa cerca de R$ 3 mil O modelo é o Nova Yonex Vcore 98 2026, que tem a cor predominantemente vermelha; brasileiro teve acesso de fúria em duelo com espanhol Rafael Jodar

Contra o espanhol Rafael Jodar, pela terceira rodada do Madri Open, no último domingo João Fonseca perdeu não apenas a partida, como uma de suas raquetes. Em um dos pontos na derrota por 2 sets a 1, o brasileiro descontou sua frustração no aparelho. A escolha sairá cara, já que o modelo custa entre R$ 2.399 e R$ 2.999 nas lojas virtuais.

Confira informações sobre o equipamento:



Raquete de tênis usada pelo jogador João Fonseca — Foto: Reprodução / Site Protenista.com



A raquete

A nova geração da marca japonesa se destaca pelo "spin agressivo", pois, segundo o site, o DNA voltado para rotação e resposta limpa, "entrega um jogo mais potente e estável sem abrir mão da precisão".





Raquete de tênis usada pelo jogador João Fonseca — Foto: Reprodução / Mercado Livre

Cabeça: 98 pol² / 632,26 cm²

Peso (sem corda): 305 g

Padrão de encordoamento: 16x19

Comprimento: 68,58 cm

Equilíbrio: 32,49 cm

Confira o momento de explosão

Mesmo tendo sido eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Madri, no último domingo, João Fonseca deve voltar ao top-30 do ranking da ATP. Como caiu na terceira rodada desta vez, superando a campanha do ano passado, quando perdeu na segunda, o brasileiro ganhou pontos e ocupa provisoriamente a 29ª posição.

Com isso, ele precisa de uma combinação improvável para ser ultrapassado por dois rivais que ainda competem na Espanha e deixar o posto entre os 30 primeiros da lista.





Quem tem mais chances de superar a pontuação de João Fonseca no ranking é justamente Rafael Jodar, o algoz do brasileiro em Madri e o único que pode ultrapassá-lo sem precisar chegar à final. O espanhol, atualmente na 34ª posição, passa o tenista carioca se for à semifinal. Mas, para isso, provavelmente terá que vencer o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, em uma eventual quartas de final — ele jogará contra o britânico Cameron Norrie (18º) nas oitavas.





Como ficou a raquete de João Fonseca — Foto: Reprodução

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