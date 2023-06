A- A+

SANTA CRUZ Mesmo com pênalti perdido, Santa Cruz vence Globo e comemora 1ª vitória fora de casa nesta Série D Jogo da volta acontecerá às 20h da próxima quarta-feira, no estádio do Arruda

Aconteceu, neste domingo (11), a primeira vitória do Santa Cruz fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Fabrício e Emerson Galego foram os autores do gols que garantiram a vitória pernambucana diante do Globo por 2 a 0, no estádio Barretão, no Rio Grande do Norte. O jogo da volta entre os clubes acontecerá na próxima quarta-feira (14), no estádio do Arruda, às 20h.



E, mesmo a superioridade do Tricolor tendo se estendido durante todo o primeiro tempo da partida, foi somente aos 30 minutos que o primeiro gol aconteceu. O atacante Pipico cruzou e mandou a bola para Fabrício, que estava livre na área e cabeceou sem deixar chances de defesa para o goleiro Luiz Henrique.



Três minutos depois, após uma cobrança de falta, a bola chegou aos pés de Marcus Vinícius, que por pouco não ampliou a vantagem dos visitantes àquela altura. A ofensividade do Santa Cruz continuou. Em menos de cinco minutos Pipico teve espaço e duas oportunidades para marcar, mas desperdiçou.



Pelo outro lado, buscando equilibrar o resultado em campo, o camisa 10 do Globo, Erick, apareceu com um chute forte e quase garantiu o empate. Esse, aliás, foi o primeiro chute a gol dos mandantes no jogo.



Os times voltaram do intervalo sem substituições. Nos primeiros minutos da etapa complementar, o lateral Jonathan encostou a mão na bola e o árbitro Wasley do Couto Leão marcou pênalti para o Santa Cruz. E Pipico novamente não conseguiu aproveitar.

No lance, ele chutou no canto esquerdo de Luiz Henrique, que agarrou sem dificuldades. Depois, já no rebote, Pipico outra vez falhou, e o goleiro adversário espalmou a bola afastando o perigo.



Pela chuva de lances perdidos, o treinador Felipe Conceição acabou substituindo o camisa nove por Chiquinho. Na hora de deixar o gramado, Pipico tomou cartão amarelo pela lentidão.



Recuperando a superioridade, o atacante Emerson Galego também deixou o dele e ampliou a vantagem do Santa Cruz. Depois de mandar um chute para fora, o jogador aproveitou as falhas na saída de bola adversária e, com o pé esquerdo, mandou para o fundo da rede, concretizando assim a vitória coral.



Agressão

Autor do primeiro gol da vitória do Santa Cruz, Fabrício foi agredido pelo lateral do Globo, Jonathan, com um soco no rosto. O árbitro Wasley do Couto Leão, no entanto, puniu os dois com cartão amarelo.



Ficha técnica

Globo

Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Artur (Gamarra) e Marquinhos; Pedro (Luiz Felipe), Ivanaldo (Vinícius), Luan (Peu) e João Vitor; Erick (Kaká) e Gleydson | Técnico: André Caldas



Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues (Leo Fernandes), Ítalo Melo (Yan Oliveira), Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Emerson Souza (Ítalo Henrique), Fabrício e Nadson (Wagninho); Lucas Silva, Emerson Galego e Pipico (Chiquinho) | Técnico: Felipe Conceição



Local: Estádio Barretão (Ceará-Mirim/RN)

Árbitro: Wasley do Couto Leão (RR)

Assistentes: Reinaldo de Souza Moura (RN) e Débora Rayane Fernandes Martins (RN)

Gols: Fabrício (Santa Cruz) e Emerson Galego (Santa Cruz)

Cartões amarelos: Pipico (Santa Cruz), Fabrício (Santa Cruz), Jonathan (Globo) e Gamarra (Globo)

Veja também

Futebol Confiança x Náutico: veja onde assistir e escalações