Racismo no futebol Porta-voz da diretoria do Barcelona ataca Vinícius Jr.: "Não é racismo, ele merece um tapa" Comentário de porta-Voz adjunto da diretoria do Barcelona gera controvérsia dias antes do 'El Clásico'

Uma polêmica surgiu nas redes sociais envolvendo Vinícius Jr. e Miquel Camps, porta-voz adjunto da diretoria do Barcelona, dias antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid.

Miquel Camps fez uma postagem no X (antigo Twitter) durante a partida entre o Real Madrid e o Braga, pela Liga dos Campeões, na qual ele criticou uma sequência de pedaladas do jogador brasileiro. A postagem foi apagada posteriormente, mas causou controvérsia.

Camps escreveu: "Não é racismo, ele merece um tapa na cara por ser palhaço e vacilão, o que representam aquelas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio do campo?"





Isso ocorreu após Vini Jr. dar pedaladas diante da marcação de Serdar Saatçi, do Braga, durante o jogo.

Miquel Camps já havia se manifestado em defesa de Vini Jr. anteriormente, quando o jogador brasileiro sofreu racismo durante a partida contra o Sevilla. Naquela ocasião, ele escreveu: "Não há espaço para racismo e nem espaço para provocações, concentre-se nas suas habilidades, cara."

O post infeliz ocorreu na semana do clássico entre Barcelona e Real Madrid, que acontece no próximo sábado (28), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, na Catalunha, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.



