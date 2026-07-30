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FUTEBOL INTERNACIONAL

Rashford se despede do Barcelona e deverá voltar ao Manchester United

Rashford marcou 14 gols e deu 14 assistências em 49 partidas durante sua passagem pelo Barça

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Marcus Rashford, atacante inglês de 28 anosMarcus Rashford, atacante inglês de 28 anos - Foto: OLI SCARFF/AFP

O atacante inglês Marcus Rashford manifestou nesta quinta-feira (30) sua gratidão ao Barcelona, clube onde jogou por empréstimo, antes de se preparar para retornar ao Manchester United.

Rashford, de 28 anos, marcou 14 gols e deu 14 assistências durante sua passagem pelo Barça, disputando 49 partidas levando em conta todas as competições.

O clube catalão optou por não mantê-lo no elenco, priorizando a contratação de seu compatriota Anthony Gordon, que chegou ao Camp Nou vindo do Newcastle.

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"Sou muito grato a todos no clube por me permitirem viver uma experiência tão positiva e memorável", escreveu o jogador em uma publicação no Instagram.

"Obrigado por tudo, Rashy. Você sempre será um de nós", respondeu o Barcelona.

Rashford deverá permanecer no Manchester United, equipe agora comandada por seu ex-companheiro de time Michael Carrick.

Ele tem mais dois anos de contrato com os 'Red Devils' e sua última partida pelo clube foi em dezembro de 2024, antes de um empréstimo ao Aston Villa, que antecedeu sua ida para o Barcelona alguns meses depois.

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