Futebol Com Rayan machucado, Náutico chega a sete atletas no departamento médico em 2025 Timbu vem sofrendo com desfalques em todos os setores do time; caso mais complicado é o do zagueiro Fágner Alemão

Desde que o Náutico iniciou a temporada, o clube não teve mais do que quatro dias de intervalo entre um jogo e outro, envolvendo compromissos pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Sequência que trouxe prejuízos tanto na queda de desempenho como na lista crescente de atletas lesionados. A falta de descanso, na visão do técnico Marquinhos Santos, é a maior vilã do Timbu em 2025.



Lesões

Na derrota por 1x0 para o Confiança, no Batistão, pela Copa do Nordeste, o Náutico não contou com seis jogadores: o zagueiro Fagner Alemão (com lesão no joelho que o tirou dos gramados por todo o ano), os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, os volantes Sousa e Renato Alves, além do atacante Paulo Sérgio. Todos no departamento médico. Para piorar, Rayan deixou o gramado com dores na coxa e aumentou o número de atletas machucados.

“São jogadores de peso, mas temos de achar soluções e eles (reservas) precisam estar preparados para corresponder. Mesmo diante do cansaço, nós temos de entregar resultado. Time grande não pode se acostumar com a derrota. Aqueles que forem entrar tem de dar conta do recado”, afirmou o treinador.

Segundo Marquinhos, o melhor momento do Náutico em 2025, quando engatou três vitórias seguidas, foi acompanhado da manutenção da base titular. Algo impraticável no momento.

“Quando você perde um jogador por lesão, você coloca a segunda opção. Quando tínhamos um elenco montado, preparado nos primeiros jogos, com menos lesões, tivemos uma sequência de produtividade e aqueles que entraram estavam zerados, com o time evoluindo. Mas a partir do momento que você perde por lesão e tem que colocar a segunda opção, acaba tendo esse desgaste. São oito jogos em 23 dias”, apontou.



Tabela

O Náutico está na quinta colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, com três pontos. Pela competição, a equipe volta a campo no dia 12 de fevereiro, nos Aflitos, contra a Juazeirense. Antes, porém, o Timbu tem compromisso pelo Campeonato Pernambucano. A equipe joga em casa diante do Afogados, domingo. No Estadual, os alvirrubros estão em terceiro, com 10 pontos.

“Essa segunda derrota em sequência pesa, é ruim, mas temos que nos preparar para virar a chave e voltar para o Campeonato Pernambucano. Temos um jogo difícil, mas dentro de casa, nos Aflitos, junto do nosso torcedor, podemos voltar a ter um crescimento”, frisou. Para o confronto, a novidade no time do Náutico deve ser a entrada de Felipe Santana na vaga de Rayan, formando a zaga com Léo Coltro.

