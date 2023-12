A- A+

ESPORTES Rayssa Leal conquista medalha de prata no Mundial de Skate Street 2023 Brasileira chegou a liderar, mas foi ultrapassada pela skatista da casa Yumeka Oda, que acabou campeã. Momiji Nishiya, também do Japão, levou bronze

A maranhense de 15 anos Rayssa Leal conquistou a medalha de prata no Mundial de Skate Street, na madrugada deste domingo, no Ariake Coliseum, em Tóquio, no Japão. Com 261.90 pontos, a Fadinha, como ficou conhecida, só ficou atrás da japonesa Yumeka Oda, com 265.75 pontos. Momoji Nishiya, também do Japão, ficou com o bronze.



Anos depois de brilhar com a medalha de prata no skate street em Tóquio 2020, Rayssa Leal voltou a repetir atuação na capital japonesa, na pista do Parque Esportivo Urbano de Ariake - mesmo local dos Jogos passados.

A brasileira vinha liderando até a quarta volta de manobras, mas a skatista Yumeka Oda ultrapassou na classificação geral e levou o primeiro lugar no pódio. Momiji Nishiya, que foi ouro na disputa dos Jogos da capital japonesa, foi a terceira colocada.

Com o resultado, Rayssa Leal atinge o quarto pódio em Mundiais sob organização da World Skate, tendo sido prata em 2019 (São Paulo), bronze em 2021 (Roma) e ouro na edição de 2022, realizada esse ano em Sharjah, nos Emirados Árabes.

Única brasileira a se classificar para a final

Nas semifinais, a maranhense avançou à decisão com a quarta melhor nota entre as oito classificadas - 241,82, sendo 72,43 na melhor volta e as duas melhores manobras em 85,15 e 84,24. A outra brasileira na pista foi Pâmela Rosa, que acabou eliminada ao ficar em 15° lugar, totalizando 171,30. A primeira colocada foi a australiana Chloe Covell, que terminou a competição em quarto lugar.

O campeonato também conta pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.

