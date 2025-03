A- A+

SKATE Rayssa Leal é campeã do STU de Porto Alegre Fadinha se apresentou embaixo de sol forte na capital gaúcha

Embaixo de sol forte, a skatista Rayssa Leal, de 17 anos, foi venceu a final da categoria skate street feminino do STU — o Circuito Internacional de Skate — em Porto Alegre, no início da tarde deste domingo.

A Fadinha foi para suas últimas manobras já com o título garantido, pois suas notas já eram maiores que as das adversárias, que se apresentaram antes dela.

O evento, realizado no Skate Park da Orla do Guaíba, teve Rayssa em primeiro com 81,57 pontos. Ela foi seguida por Daniela Terol-ESP (64,37) e Maria Lúcia, jovem skatista brasileira, de 15 anos.

