A brasileira Rayssa Leal é campeã mundial de skate street. Aos 15 anos, a atleta mais jovem do País a participar de uma Olimpíada, sendo medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020, garantiu neste domingo (5) o primeiro lugar na competição, organizada pela World Skate, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.



Rayssa ficou com o ouro, com 255,58 pontos, seguida pela vice-campeã Chloe Covell, australiana de apenas 12 anos, que tirou 253,51. O bronze foi da japonesa Momiji Nishiya, atual campeã olímpica, com 253,30. Além da campeã, outras duas brasileiras competiram na final. A skatista Gabi Mazetto ficou na sexta colocação, enquanto Pâmela Rosa foi a oitava.



"Dei as manobras que tinha que jogar e tentei não pensar muito na mão machucada, apesar de ter dado aquele incômodo. Mas deu tudo certo. Temos uma equipe preparada para isso, meu fisioterapeuta me ajudou para caramba e minha psicóloga também. Fiquei super feliz que, mesmo 'machucada' entre aspas, eu consegui dar minhas manobras", afirmou Rayssa ao Olympics.com após a premiação.



"Melhor sensação não existe. Fiz uma linha que eu queria fazer, acertei minhas manobras, então estou super feliz por causa disso. Estou com a minha mãe, meu time aqui e foi bem especial. Essa vitória foi muito importante, porque é para a corrida Olímpica, para ficar bem no ranking", completou.



Francês vence no masculino



Na categoria masculina, o francês Aurelien Giraud garantiu o título mundial de skate street, somando 269,33 pontos. O pódio foi completado pelo português Gustavo Ribeiro, com 267,38, e o japonês Ginwoo Onodera, com 263,04.



O brasileiro Kelvin Hoefler ficou com a quarta colocação, somando 248,59 pontos, tendo todas as suas notas acima dos 80 na competição. Hoefler foi o único do País a chegar até a final do Mundial de Sharjah.



Park começa na quarta



O próximo evento de classificação olímpica do skate street será o Pro Tour de Roma, de 18 a 26 de junho, na Itália. O classificatório para o park ocorrerá em Sharjah, a partir de quarta (8).



O Brasil terá 22 representantes no park. No feminino, serão Dora Varella, Erica Leguizamon, Isadora Pacheco, Raicca Ventura, Victoria Bassi, Yndiara Asp, Fernanda Tonissi, Sofia Godoy, Emily Antunes e Lua Vicente. No masculino, Augusto Akio, Luigi Cini, Murilo Peres, Pedro Barros, Pedro Quintas, Gui Khury, Kalani Konig, André Mariano, Héricles Fagundes, Mateus Hiroshi, Pedro Carvalho e Sandro Dias.

