Rayssa Leal e Kelvin Hoefler vencem a primeira etapa da SLS em Chicago

A bandeira do Brasil está no alto do pódio mais uma vez na SLS, campeonato mundial de skate street. Rayssa Leal venceu a etapa de Chicago, a primeira da temporada, demonstrando que chega com força para defender o título. Ela ficou com a melhor nota, 31.4, enquanto a japonesa Momiji Nishyia ficou com o vice, e a holandesa Roos Zwetsloot completou o pódio.

Na categoria masculina, quem levou o título foi Kelvin Hoefler. O brasileiro ficou com o somatório final de 35.7, o canadense Ryan Decenzo ficou com o segundo lugar e o estaduniense Nyjah Huston com a terceira melhor nota. O segundo brasileiro na disputa era Felipe Gustavo, que ficou em 5º, com 16.7.

Nesta edição, o SLS está com um formato diferente. Na categoria feminina, seis skatistas disputam a final — até o ano passado, eram oito — sem precisar passar por eliminatórias. Assim, outras brasileiras como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto e Marina Gabriela, que disputaram etapas da SLS nos últimos anos, ficaram de fora da disputa.

A categoria dos homens também sofreu alterações: agora, 20 competidores disputam quatro semifinais, que classificam as melhores notas, além do melhor colocado entre os que ficaram com o segundo lugar. Na final, eles também enfrentam o último campeão. Nesta etapa em Chicago, quem defendeu o título foi o português Gustavo Ribeiro.

Atual campeã, a temporada de Rayssa Leal no ano passado foi considerada perfeita: ela levou todos os troféus das rodadas e terminou vencendo a disputa do título no Super Crown, disputado no Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, ela também foi campeã do Mundial de Skate Street, nos Emirados Árabes Unidos, torneio que conta pontos para a classificação para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

A próxima etapa da SLS acontece em agosto, em Tóquio. Em seguida, é a vez de Sydney, na Austrália, receber o circuito em outubro. Ainda não há confirmação de onde o Super Crown será sediado, e nem da data da disputa.

