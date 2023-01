A- A+

skate Rayssa Leal: "Fadinha" chega aos 15 anos com medalha olímpica e campeã mundial

Prodígio do skate brasileiro, a maranhense Rayssa Leal completa 15 anos nesta quarta-feira (04). A debutante do dia, que começou ainda bem nova no esporte, aos sete anos, já conquistou uma medalha de prata olímpica. O grandioso feito na ainda recente carreira da atleta aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, no Japão. Ela disputou a modalidade street, e, com o lugar no pódio, se tornou a mais jovem medalhista da competição na história do país. À época da disputa, ela tinha apenas 13 anos. Ela também foi a primeira mulher brasileira a subir ao pódio na modalidade.

Nascida na cidade de Imperatriz, no sul do Maranhão, ela viralizou na internet ao fazer manobras fantasiada da personagem Sininho, a fada do filme infantil Peter Pan. O vídeo caseiro, filmado pela mãe de Rayssa, Lilian Mendes, caiu no gosto dos internautas, que passaram a chamar a adolescente carinhosamente pelo apelido. A filmagem foi compartilhada por uma lenda do skate, o americano Tony Hawk, e ganhou o mundo.

Algum tempo depois, ela chegou a rejeitar a alcunha, mas mudou de ideia antes de fazer história em terras japonesas, segundo o jornalista Felipe Andreoli. Ele, que revelou a história em sua conta no Instagram, lembrou ter ouvido da atleta que, com a adolescência batendo à porta, ela preferia não ser mais conhecida pelo apelido de infância, já que ele parecia não combinar com uma profissional.

Perto da Olimpíada, no entanto, ela mudou de ideia ao ver que o apelido tinha caído nas graças da torcida, empolgada com a participação de uma atleta tão jovem e talentosa, que parecia fazer manobras complicadas para qualquer adulto como um passe de mágica.

Nascida em abril de 2008, Rayssa se tornou, do alto de seu 1,45m e 35kg, não apenas a mais jovem medalhista, mas também a atleta mais nova do Brasil a participar de uma Olimpíada. A marca anterior era da nadadora Talita Rodrigues, que competiu nos Jogos de Londres de 1948, com 13 anos e 11 meses. A idade é quatro meses acima da que tinha a maranhense em 2021.

