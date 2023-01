Rayssa Leal ganha pista de skate particular de aniversário: "Um dos meus sonhos"

A- A+

Aos 13 anos de idade, Rayssa Leal ganhou uma medalha olímpica em Tóquio na estreia do skate nos Jogos. Aos 14, venceu o torneio SLS, considerado o Mundial de skate street.



Agora, aos 15 anos, tem outro motivo para comemorar: a maranhense agora tem uma pista particular de skate no quintal de casa. Nas redes sociais, a adolescente vibrou: "Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground."

A pista foi presente dos patrocinadores da atleta, exibidos em grandes letreiros no espaço. Rayssa agora tem à sua disposição cinco corrimões, incluindo um big rail sobre uma escada, onde a adolescente realiza suas melhores manobras, além de várias rampas e um piso completamente liso para permitir que as rodas deslizem sem incidentes.



Nos comentários, o tom era de entusiasmo para ver o que Rayssa irá fazer agora que tem um lugar para treinar — e se divertir, já que a atleta sempre ressalta que esta é a principal motivação para praticar o esporte. "Mal posso esperar para os vídeos", escreveu em inglês o perfil da SLS, campeonato vencido pela skatista no ano passado. A conta do Time Brasil também deixou um recado: "A pista tá irada".

