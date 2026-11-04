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Skate Rayssa Leal será capitã do Brasil em nova competição da SLS em São Paulo Nations Cup integrará a programação da SLS Super Crown e acontece nos dias 12 e 13 de dezembro

A brasileira Rayssa Leal será a capitã da equipe do Brasil na Nations Cup, nova competição que integrará a programação do SLS Super Crown 2026, nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O torneio também terá equipes lideradas por Nyjah Huston (Estados Unidos), Ginwoo Onodera (Japão) e Chloe Covell (Mundo).

A disputa reunirá quatro equipes, cada uma formada por quatro skatistas, sendo pelo menos uma mulher. O formato terá duas fases: classificatória e final.

Na primeira, os atletas disputarão rodadas de manobras e terão duas tentativas de 45 segundos para executar suas linhas. A pontuação considerará as duas melhores notas masculinas e a melhor feminina de cada equipe. Os dois times com maiores pontuações avançarão à decisão.

Na final, cada skatista terá mais três tentativas de manobra, com a melhor nota individual entrando na soma da equipe. Quem alcançar nota igual ou superior a 9 pontos, o chamado “9 Club”, garantirá um ponto extra para o time.

A equipe vencedora receberá um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil). Os ingressos para o SLS Super Crown 2026, que também dará espaço à Nations Cup, estão disponíveis na plataforma Ticketmaster por meio deste link.

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