Rayssa Leal sofre quedas, termina em sétimo e Brasil fica sem pódio no Mundial de Skate Street
Maria Lúcia Rocha foi a melhor representante do Brasil no feminino, em quinto lugar
Rayssa Leal encerrou a participação no Mundial de Skate Street distante da disputa pelo título. Prejudicada por quedas, a brasileira terminou a final deste domingo (18), em Assunção, no Paraguai, na sétima colocação, com 77,11 pontos. A japonesa Yumeka Oda conquistou o ouro, enquanto Maria Lúcia Rocha foi a melhor representante do Brasil no feminino, em quinto lugar.
A decisão começou com Rayssa entre as primeiras colocadas. A maranhense de 18 anos recebeu 77,11 na apresentação inicial, terceira melhor nota da primeira rodada de voltas. Nas duas oportunidades seguintes, porém, sofreu quedas e não conseguiu melhorar a pontuação que levaria para a fase de manobras.
Foi nessa etapa que a possibilidade de reação acabou. Rayssa errou as três tentativas e permaneceu apenas com a nota da melhor volta. A brasileira disputou o Mundial convivendo com um problema no tornozelo, que já havia provocado sua ausência na etapa de Paris da Street League Skateboarding, no início do mês.
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Oda venceu com 170,94 pontos, seguida pela australiana Chloe Covell, prata com 167,97, e pela japonesa Coco Yoshizawa, bronze com 159,26. Maria Lúcia somou 113,17: depois de dificuldades nas voltas, acertou uma manobra que recebeu 74,67 e garantiu o quinto lugar em sua primeira final no circuito mundial.
No masculino, Giovanni Vianna foi o brasileiro mais próximo de uma medalha, em quarto lugar, com 85,34 pontos. Ivan Monteiro terminou em sexto, com 74,33. A final teve muitos erros na fase de manobras, com somente três acertos em 21 tentativas, e o país também ficou fora do pódio.
O japonês Ginwoo Onodera conquistou o título masculino com 182,26 pontos, à frente do sul-coreano Juni Kang, prata com 179,32, e do japonês Taiga Nagai, bronze com 166,18.