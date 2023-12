A- A+

Skate Rayssa Leal tira maior nota da carreira e é bicampeã do Super Crown do SLS Campeonato acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Rayssa Leal conquistou o bicampeonato do Super Crown do Street League Skateboarding (SLS), neste domingo (3). Agora, Fadinha é integrante do "9 club". A skatista conseguiu uma marca inédita, uma nota 9, índice que nunca havia sido alcançado por uma atleta mulher no campeonato.

O título foi conquistado diante 8 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O título do ano passado foi no Rio de Janeiro.

Rayssa deixou em segundo lugar a campeão olímpica, a japonesa Momjii Nishiya. Em terceiro ficou Paige Heyn, dos Estados Unidos.

Fadinha foi a única brasileira na final. As demais, como Pâmela Rosa, que já conquistou o título em 2019 e 2021, não passaram pelas semifinais.

