A- A+

ACIDENTE Rayssa Leal torce o pé em treino no Rio, mas confirma participação no SLS Takeover A skatista torceu o pé direito, mas o incidente não deve tirá-la da disputa marcada para domingo

Rayssa Leal sofreu uma queda durante o treino para o SLS Rio Takeover, neste sábado, no Maracanãzinho, e deixou a área de competição mancando.

A skatista torceu o pé direito, mas o incidente não deve tirá-la da disputa marcada para domingo.

Depois do tombo, a brasileira foi aos vestiários e retornou posteriormente ao local. Mesmo com sinais de desconforto, ela chegou a dançar na área de competição.

A previsão é de que Rayssa seja avaliada antes da prova.

O episódio ocorreu justamente na preparação para uma competição que tem significado especial para a atleta. O Rio de Janeiro foi palco da primeira participação de Rayssa em uma etapa da SLS, em 2019. Agora, aos 18 anos, ela retorna à cidade para disputar o evento no Maracanãzinho.

"Pouca gente sabe, mas competi na SLS pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2019. Foi algo muito especial. Fico, então, feliz por voltar e competir de novo, muito mais madura. Estou me tornando uma jovem adulta", afirmou Rayssa antes da competição.

A brasileira também destacou a oportunidade de disputar uma competição de skate em uma arena tradicional. "Sei que o Maracanãzinho é um lugar histórico. É uma oportunidade única que o skate está tendo. Espero que consigamos cada vez mais frequentar essas arenas e levar o nosso esporte a espaços importantes", disse.

Rayssa chega ao evento como uma das principais atrações da disputa feminina. Dona de duas medalhas olímpicas e tetracampeã do Super Crown, ela venceu a etapa de abertura da temporada da SLS, em Sydney. No Rio, terá pela frente Gabriela Mazetto, Funa Nakayama, Momiji Nishiya, Aoi Uemura e Daniela Terol.

Veja também