Rayssa Leal supera sete japonesas e é campeã mundial de skate street em Roma; confira

Rayssa Leal é campeã do Mundial de Skate Street Feminino, em Roma, na Itália. Neste sábado (14), a brasileira ‘passeou’ nas suas duas primeiras voltas e deu uma virada espetacular nas manobras para subir no lugar mais alto do pódio. Momiji Nishiya ficou na segunda posição, seguida pela também japonesa Miyu Ito.







Este é o segundo título mundial de skate street da brasileira, que também conquistou o torneio da World Skate em Sharjah (2023) Rayssa também tem em seu currículo dois troféus da SLS e duas medalhas olímpicas: prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024.



"Estou muito feliz com essa conquista. Eu me senti um pouco desconfortável, mas minha equipe é a melhor de todas e me deu total apoio. Obrigado a todos que me acompanharam e puderam me incentivar. Vocês fazem a diferença", disse Leal, que somou a pontuação total de 270,56 neste sábado.





Única brasileira no meio de sete japonesas na final feminina do Mundial de Skate Street, em Roma, na Itália, Rayssa Legal brilhou nas duas voltas que realizou e foi para as manobras em primeiro. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 cravou impressionantes 86,44 e 88,43.



Dentre as japonesas, Momiji Nishiya, campeã olímpica em Tóquio-2021 foi a que tirou a melhor nota, com 85,33. O lado negativo ficou por conta de Yumeka Oda, que sofreu uma forte queda e deixou a disputa de cadeira de rodas. Ela já havia caído na semifinal ao tentar a mesma manobra.



Nas manobras, Rayssa Leal não começou bem e errou nas suas duas primeiras tentativas e viu suas adversárias crescerem na disputa Ouro em Paris, Coco Yoshizawa tirou um 87,87 e levantou o público, que comemorou muito a manobra de Nishiya. Em sua segunda tentativa, ela anotou 94,88.



Mas nunca dá para tirar Rayssa Leal do páreo. A brasileira começou a mostrar todo o seu repertório e tirou, em sua terceira tentativa, 88,14 de nota. A quarta foi melhor ainda. Ela apostou em uma execução perfeita de um backside flip para tirar 93,99 e assumir a liderança.



Com isso, a disputa final ficou entre Nishiya e Rayssa Leal. A japonesa caiu na sua última tentativa e deu o título antecipado para a brasileira, que também sofreu uma queda no fim, nada que atrapalhasse sua alegria em somar mais um título na sua carreira



Veja a classificação da final do Mundial de skate street feminino:

1º - Rayssa Leal - Brasil - 270,56



2º - Momiji Nishiya - Japão - 269,14



3º - Miyu Ito - Japão - 249,53



4º - Coco Yoshizawa - Japão - 232,16



5º - Liz Akama - Japão - 169,54



6º - Funa Nakayama - Japão - 156,72



7º - Aoi Uemura - Japão - 29,25



8º - Yumeka Oda - Japão - 4,80

