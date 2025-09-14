RB Bragantino x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações
Partida será disputada na manhã deste domingo (14), em Bragança Paulista, pelo Brasileirão
O Sport volta a entrar em campo na manhã deste domingo (14), longe do Recife. Duas semanas após perder para o Vasco, na Ilha do Retiro, o Leão vai até São Paulo, mais precisamente ao Estádio Cícero de Souza Marques, onde visita o RB Bragantino, às 11h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Com o revés sofrido na rodada passada, o Sport viu suas chances de permanência ficarem ainda mais difíceis. Com apenas dez pontos somados, o Rubro-negro viu a diferença para o primeiro time fora do Z-4 subir de nove para 12 pontos. O Massa Bruta, por sua vez, vem de goleada sofrida para o Botafogo, por 4x1, mas em situação confortável na tabela. A equipe paulista inicia a rodada com 30 pontos, na oitava colocação.
Preocupações
Buscando a segunda vitória no campeonato, o Sport chega ao compromisso deste final de semana com uma série de preocupações nas laterais. Com Igor Cariús lesionado, Kévyson não tem conseguido se firmar do lado esquerdo, enquanto Aderlan também não foi bem quando improvisado. Recém-contratado, Luan Cândido não pode atuar por ter vínculo com o RB Bragantino. Presente nas últimas atividades, o prata da casa Victor Hugo pode receber uma chance no time titular.
Já na lateral direita, Matheus Alexandre sentiu uma lesão na coxa e virou dúvida. Caso não tenha condições de atuar, Aderlan é o substituto natural para o setor.
A boa notícia fica por conta do retorno de Rafael Thyere. Depois de fraturar a face diante do Palmeiras, o defensor não entrou em campo perante o Vasco, mas tem presença garantida no duelo a ser disputado na cidade de Bragança Paulista. Assim, João Silva volta a ser opção entre os reservas.
Adversário em fase instável
Apesar de estar bem colocado na tabela do Brasileiro, o time comandado pelo técnico Fernando Seabra está longe de viver um bom momento. Nas últimas dez partidas da temporada, o RB Bragantino venceu apenas uma e perdeu outras nove - sendo sete delas pela Série A. As outras duas foram para o Botafogo, pela Copa do Brasil.
Ficha técnica
RB Bragantino
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson (Victor Hugo); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista/SP)
Horário: 11h
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Transmissão: Premiere.