RB Leipzig vence Bayern em Munique e Borussia Dortmund pode tomar liderança a uma rodada do fim

Do céu ao inferno, essa é a sensação que o Bayern de Munique vive neste sábado (20). A equipe da bavaria esteve na vantagem durante quase todo primeiro tempo, em casa e estava com as duas mãos no título. Contudo, após uma etapa final muito desligada, o RB Leipzig marcou três vezes e complicou a situação do time de Munique. Por outro lado, o Borussia Dortmund precisa de uma vitória simples no domingo (21), contra o Augsburg, fora de casa, para iniciar a 34ª e última rodada na liderança.

O Bayern de Munique faz uma temporada aquém dos anos anteriores. Não muito dominante do ponto de vista nacional, o desempenho mais abaixo foi motivo até para a diretoria trocar o comando técnico de Julian Nagelsmann para Thomas Tuchel no meio desta temporada.

Dez vezees campeão de maneira consecutiva da Bundesliga, o título nunca esteve tão ameaçado dentro da última década. Aos 25 minutos da etapa inicial, com o gol de Gnabry, parecia que mesmo entre erros e acertos, a salva de prata - troféu do campeonato - permaneceria com o clube. Porém, com um segundo tempo muito moroso, o RB Leipzig passou a gostar do jogo e aos 19 minutos chegou ao empate com Laimer.

Com a igualdade no placar e o desespero de saber que não poderia mais controlar o destino da competição, o Bayern se desarrumou em campo. Nkunku foi derubado na área, pênalti, ele mesmo cobrou e virou a partida. Já nos minutos finais, Mazraoui pôs a mão na bola dentro da grande área. Dessa vez quem bateu foi Szoboszlai, que bateu forte no canto direito de Sommer e fechou o placar do jogo.

Borussia perto do título

Com 67 pontos, um a menos que o Bayern, o Borussia Dortmund (2º) visita o Augsburg (14ª), fora de casa, às 12h30. Se conquistar a vitória, os Aurinegros assumem a liderança e abrem dois pontos para a equipe de Munique. Restando apenas uma rodada para o fim do campeonato. Para a partida deste domingo, o Dortmund não poderá contar com Jude Bellingham, considerado uma das principais peças da equipe. O título não desembarca no Vale do Ruhr desde a temporada 2011-2012.

