A- A+

Copa do Mundo RD Congo ataca o eliminado Uzbequistão por vitória inédita na Copa e vaga ao mata-mata O ponto que somou no surpreendente empate com Portugal foi tão valioso que deixou os congoleses com chances de classificação

Muitos olhares estarão na definição do líder do Grupo K em embate direto entre a Colômbia e Portugal. Mas no outro jogo da chave, a República Democrática do Congo poderá fazer algo inédito em duelo com o Uzbesquistão. Ganhar no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, também neste sábado, às 20h30 (de Brasília), vale vaga ao mata-mata de uma Copa do Mundo.

O ponto que somou no surpreendente empate com Portugal foi tão valioso que deixou RD Congo com chances de classificação. Se ganhar do rival uzbeque, o time africano estará na fase seguinte como um dos oito melhores terceiros colocados.

Seria histórico para quem, ainda como Zaire, foi um saco de pancadas na edição de 1974, na qual perdeu três vezes, levando implacáveis 9 a 0 da Iugoslávia, a maior de uma esquadra africana em Copas do Mundo.

Como perdeu os dois primeiros jogos, o Uzbesquistão já está eliminado, o que não tira da seleção asiática o desejo de conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.

"Ganhar um jogo de Copa do Mundo é algo maravilhoso. Será uma satisfação para meus jogadores, que deixaram sua família para trás no Uzbequistão", disse o italiano Fábio Cannavaro. Campeão mundial em 2006 com a Itália, ele é técnico do time uzbeque desde outubro de 2025.

"Vamos tentar ganhar esse jogo para meus jogadores. Crescer como equipe é fundamental. Vamos ter a Copa da Ásia. O nível é alto, mas não como aqui no Mundial. Perdemos para Uruguai, Holanda, Canadá e Portugal. Sempre com coragem e bons oportunidades. Pode ser importante para nós para crescer mais".

Veja também