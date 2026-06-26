RD Congo ataca o eliminado Uzbequistão por vitória inédita na Copa e vaga ao mata-mata
O ponto que somou no surpreendente empate com Portugal foi tão valioso que deixou os congoleses com chances de classificação
Muitos olhares estarão na definição do líder do Grupo K em embate direto entre a Colômbia e Portugal. Mas no outro jogo da chave, a República Democrática do Congo poderá fazer algo inédito em duelo com o Uzbesquistão. Ganhar no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, também neste sábado, às 20h30 (de Brasília), vale vaga ao mata-mata de uma Copa do Mundo.
O ponto que somou no surpreendente empate com Portugal foi tão valioso que deixou RD Congo com chances de classificação. Se ganhar do rival uzbeque, o time africano estará na fase seguinte como um dos oito melhores terceiros colocados.
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Seria histórico para quem, ainda como Zaire, foi um saco de pancadas na edição de 1974, na qual perdeu três vezes, levando implacáveis 9 a 0 da Iugoslávia, a maior de uma esquadra africana em Copas do Mundo.
Como perdeu os dois primeiros jogos, o Uzbesquistão já está eliminado, o que não tira da seleção asiática o desejo de conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.
"Ganhar um jogo de Copa do Mundo é algo maravilhoso. Será uma satisfação para meus jogadores, que deixaram sua família para trás no Uzbequistão", disse o italiano Fábio Cannavaro. Campeão mundial em 2006 com a Itália, ele é técnico do time uzbeque desde outubro de 2025.
"Vamos tentar ganhar esse jogo para meus jogadores. Crescer como equipe é fundamental. Vamos ter a Copa da Ásia. O nível é alto, mas não como aqui no Mundial. Perdemos para Uruguai, Holanda, Canadá e Portugal. Sempre com coragem e bons oportunidades. Pode ser importante para nós para crescer mais".