Sáb, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Reação de Cristiano Ronaldo em comentário de Felipe Melo aumenta polêmica em Portugal

Ex-volante comparou tratamento dado a CR7 pelos portugueses ao recebido por Messi na Argentina; episódio repercute na imprensa europeia

Reportar Erro
Reação de Cristiano Ronaldo em comentário de Felipe Melo aumenta polêmica em PortugalReação de Cristiano Ronaldo em comentário de Felipe Melo aumenta polêmica em Portugal - Foto: Patricia de Melo Pereira/AFP

A polêmica entre Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal ganhou um novo capítulo neste final de semana. Nas redes sociais, o astro do Al-Nassr curtiu um vídeo do ex-volante e comentarista Felipe Melo comparando o tratamento recebido por CR7 na seleção portuguesa com o de Lionel Messi na Argentina.

Em seu comentário no programa Seleção SporTV, o ex-jogador da seleção brasileira apontou: "Há uma diferença grotesca na forma como os portugueses tratam Cristiano Ronaldo e os argentinos tratam Messi. Eu vejo muito mais respeito, posso estar equivocado, mas isso é o que passa para o externo".

"Eu vejo muito mais respeito dos adversários do que propriamente da seleção de Portugal", disparou o volante citando o episódio do atacante Rasmus Højlund, da Dinamarca, que homenageou CR7 após marcar contra Portugal. Ele ainda empurrou Jorge Jesus após o término da partida e rejeitou os cumprimentos do comandante português.

"Ninguém ali chega no tornozelo do Cristiano Ronaldo. Não dá. Não dá para deixar o maior da história sair do nada", completou Felipe.

Leia também

• Jorge Jesus não é o primeiro: Cristiano Ronaldo acumula desentendimentos com técnicos na carreira

• Portugal supera Dinamarca e 'ameniza' crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

• "Cristiano Ronaldo se sentiu traído", diz jornalista; Jesus prometeu pedir desculpas públicas

Após a grande exposição do vídeo do brasileiro nas redes sociais, o próprio astro português curtiu a postagem e aumentou a crise com os companheiros. Diversos portais da Europa repercutem o episódio, como o portal As, da Espanha.

"Sua aparição só fez aumentar a controvérsia, já que ele parece estar apontando o dedo para seus compatriotas e companheiros de seleção, e para Jorge Jesus…".

Em Portugal, o portal ‘A Bola’ apontou que a ação do atacante mantém a seleção portuguesa "no meio do fogo", mesmo após três vitórias na Nations League. Os portais Record e Sport TV colocaram a fala de Felipe Melo e a curtida de Cristiano Ronaldo em destaque.

Mesmo com toda polêmica, a Federação de Futebol de Portugal tem o interesse de reunir Jorge Jesus e o astro para encerrar o conflito. O ex-técnico do Flamengo já teria aceitado conversar, restando apenas o aceno positivo de Cristiano.

A seleção portuguesa retorna aos gramados neste domingo (04), diante da Noruega, pela 4ª rodada da Nations League, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. O time faz o último jogo antes do encerramento da Data FIFA.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter