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Basquete Reação de jogador do Miami Heat ao descobrir que foi trocado por Antetokounmpo viraliza nas redes Jogador soube da troca por meio de amigos durante um rachão de basquete

A troca de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks para o Miami Heat, sacramentada na madrugada de segunda para terça-feira, pegou diversos torcedores e fãs do basquete de surpresa, incluindo o atleta Jaime Jaquez Jr, que descobriu por meio de amigos que seria envolvido na troca. A reação do jogador viralizou nas redes sociais.

O outro lado que ninguém conta e ninguém sabe mas mega trocas de superestrelas da NBA:



os outros jogadores, o restante do pacote.



Jaime Jaquez Jr descobriu no rachão com os amigos que foi trocado do Heat para o Bucks.



Negócios… pic.twitter.com/ZwkcWGNDEG — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 23, 2026

Relembre a troca

Segundo o jornalista e insider da liga Shams Charania, da ESPN, as franquias acertaram uma troca envolvendo atletas e escolhas de Draft e puseram, enfim, um ponto final na novela envolvendo o futuro do grego, que desejava deixar o Bucks desde a última temporada.

A troca envia Antetokounmpo e Bobby Portis ao Heat, que cede Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr, três escolhas de primeira rodada do Draft, uma pick swap (direito de trocar ordem de escolhas no Draft) e uma escolha de segunda rodada. O anúncio oficial pode ser feito a qualquer momento pelas equipes.

Ainda de acordo com o jornalista, os Bucks já haviam definido que Giannis seria trocado antes do Draft da NBA, que começa na noite desta terça-feira, com a primeira rodada.

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